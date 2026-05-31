"Perdón, de corazón": habló la madre del principal acusado por el crimen de Agostina Vega

La conmoción por el crimen de Agostina Vega sumó este domingo un nuevo capítulo luego de que Viviana Barrelier, madre de Claudio Barrelier , el único detenido por la causa, hablara públicamente por primera vez y se dirigiera a la familia de la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba.

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Visiblemente afectada, la mujer expresó su dolor ante las cámaras de televisión y envió un mensaje a los familiares de la víctima. “Estoy destruida, perdón a esa familia. Nunca pensé que mi hijo hubiera hecho una cosa así” , manifestó durante una entrevista con A24.

“Perdón, de corazón”, agregó entre lágrimas, al tiempo que aseguró no poder comprender lo ocurrido. “No lo puedo creer”, afirmó sobre la conducta que se le atribuye a su hijo , señalado por la investigación como el principal sospechoso del crimen.

Las declaraciones se conocieron pocas horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba. La adolescente era buscada intensamente desde hacía una semana.

La investigación judicial apunta a Claudio Barrelier, de 32 años, quien permanece detenido. Según la hipótesis de los investigadores, el hombre habría convencido a la menor de acompañarlo hasta su vivienda con la excusa de buscar un regalo para su madre, expareja del sospechoso.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de ambos al domicilio, aunque no captaron a la adolescente saliendo del lugar. Además, registros de telefonía y material fílmico ubicaron al acusado en la zona donde posteriormente fue encontrado el cuerpo.

Mientras la Justicia avanza bajo estricto secreto de sumario, los investigadores intentan determinar las circunstancias exactas del hecho y esclarecer si existió abuso sexual previo al homicidio, una de las principales líneas que se analizan en la causa.

En medio del dolor y la indignación que generó el caso, las palabras de la madre del acusado reflejaron el impacto que la tragedia también provocó en el entorno familiar del principal sospechoso.