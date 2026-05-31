Cifras alarmantes: con los tres motociclistas que murieron en un solo día, mayo es el mes más trágico del 2026 en San Juan

San Juan cerró uno de los fines de semana más trágicos del año en materia de seguridad vial. En menos de 24 horas, tres personas perdieron la vida en distintos siniestros ocurridos en los departamentos Angaco, Rivadavia y Jáchal. Las tres víctimas tenían un punto en común: circulaban en motocicleta al momento de los hechos.

Madrugada trágica en Angaco: un joven de 27 años murió al chocar su moto contra un árbol

La seguidilla fatal comenzó alrededor de las 3:30 del sábado sobre calle El Bosque, frente a la sede del Club Deportivo El Bosque, en Angaco. Allí, Sergio Emanuel Olivera, de 27 años, perdió la vida tras impactar con su motocicleta Daelim de 50 centímetros cúbicos contra un árbol. El joven falleció en el lugar producto de las graves heridas sufridas.

Apenas seis horas más tarde, cerca de las 9:50, se registró el segundo siniestro fatal. Ocurrió sobre calle Pellegrini, entre avenida Ignacio de la Roza y avenida Libertador General San Martín, en la zona de La Bebida, departamento Rivadavia. La víctima fue Estefanía Durán, de 29 años, quien conducía una motocicleta Maverick 110cc cuando protagonizó una colisión por alcance contra un camión. El impacto fue letal y la mujer murió en el lugar.

La tercera tragedia ocurrió cerca de las 23:30 del sábado en la localidad de Tres Esquinas, departamento Jáchal. Allí, dos motocicletas chocaron violentamente por causas que aún son investigadas. Como consecuencia del siniestro, falleció Héctor Javier Díaz, de 49 años, mientras que el otro conductor debió ser hospitalizado y permanece bajo atención médica.

Con estas tres nuevas víctimas, mayo cerró con 11 fallecidos en siniestros viales y se convirtió en el mes más trágico de 2026 en la provincia. Según el relevamiento realizado por la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, ya son 40 las personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito en lo que va del año.

Cifras preocupantes

Las estadísticas muestran una preocupante evolución. Enero había finalizado con nueve víctimas fatales, febrero registró siete, marzo volvió a marcar una suba con diez fallecidos y abril cerró con ocho casos. Sin embargo, mayo superó todas las cifras anteriores y se transformó en el período con mayor cantidad de muertes en rutas y calles sanjuaninas.

En paralelo, las autoridades continúan reforzando los controles preventivos. A través de la División D3, la Policía de San Juan despliega operativos de tránsito durante los fines de semana en distintos puntos de la provincia. Durante el último fin de semana largo, más de 400 efectivos participaron de los controles.

Como resultado de esos procedimientos, se labraron 112 actas de infracción y fueron radiados de circulación 18 vehículos por diversas irregularidades. Además, se detectaron 15 conductores con alcoholemia positiva y se retuvieron 19 licencias de conducir por incumplimientos a la normativa vigente.

Pese a los esfuerzos en materia de prevención y fiscalización, las cifras continúan generando preocupación. La sucesión de tragedias registrada durante las últimas horas vuelve a poner el foco sobre la seguridad vial y la necesidad de profundizar las medidas de concientización para reducir la cantidad de víctimas en las calles y rutas sanjuaninas.