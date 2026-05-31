    • 31 de mayo de 2026 - 10:53

    Pocito: le apuntaron con una pistola en la cabeza para quitarle una moto de alta gama

    La víctima fue sorprendida por delincuentes armados en Calle 7 y Lemos, en Pocito. Horas después, la moto fue abandonada en el Barrio San Francisco II.

    La moto robada en Pocito fue recuperada posteriormente en Chimbas, a primera hora de este domingo.&nbsp;

    La moto robada en Pocito fue recuperada posteriormente en Chimbas, a primera hora de este domingo. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento asalto tuvo lugar durante la tarde del sábado en Pocito, cuando un motociclista fue interceptado por delincuentes armados que le robaron su vehículo de alta cilindrada tras apuntarle con un arma de fuego en la cabeza.

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    Robo de una moto en Pocito

    Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 18:33 en la zona de Calle 7 y Lemos. La víctima, identificada como Cardozo, circulaba en una motocicleta Honda África Twin 1100 cc de color blanco con detalles azules cuando fue sorprendida por dos individuos que descendieron de un automóvil cuya marca no pudo ser identificada.

    De acuerdo con la denuncia radicada en la Subcomisaría Ansilta a las 19:57, los delincuentes exhibieron un arma de fuego, aparentemente una pistola calibre 9 milímetros, y bajo amenazas le sustrajeron la motocicleta. Afortunadamente, el damnificado no sufrió lesiones durante el episodio.

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    Juan Manuel García Castrillón, ayudante fiscal interviniente.

    Juan Manuel García Castrillón, ayudante fiscal interviniente.

    Tras tomar conocimiento del caso, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón comenzó a dirigir las tareas investigativas junto al personal policial de la División Sustracción de Automotores y Autopartes. Los pesquisas trabajaron sobre algunas imágenes obtenidas de cámaras de seguridad privadas de la zona, aunque el material disponible era escaso.

    Hallazgo en Chimbas

    La investigación tuvo un avance clave durante la madrugada de este domingo. Cerca de las 00:40, efectivos de la Policía Motorizada informaron haber observado una motocicleta de características similares circulando en inmediaciones del barrio San Francisco.

    A partir de ese momento se inició una persecución, aunque los uniformados perdieron de vista al conductor y al rodado. Sin embargo, durante un posterior rastrillaje por el interior del barrio San Francisco II, los efectivos localizaron la moto abandonada en el fondo de una vivienda ubicada en la manzana F. El vehículo podía observarse desde la vía pública, lo que permitió su recuperación.

    Pese al hallazgo de la motocicleta, los responsables del robo aún no fueron identificados ni detenidos. Por estas horas, continúan los operativos y las tareas investigativas para dar con los autores del hecho, quienes son intensamente buscados por la Policía y la Justicia.

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