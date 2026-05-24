[VIDEO] Encañonaron a una mujer para llevarse tres camperas, una balanza y dos celulares de un negocio en Pocito

Dos mujeres vivieron momentos de extrema tensión este sábado por la tarde durante un violento robo ocurrido en un comercio del departamento Pocito. El hecho sucedió alrededor de las 19.30, en un local ubicado sobre calle Lemos, entre Picasso y Las Moras , antes de Calle 6.

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Según relataron las víctimas, de 58 y 30 años, el negocio funciona como tienda de ropa y además vende productos de limpieza y alimento para mascotas. En medio de la jornada comercial, dos delincuentes ingresaron al lugar y amenazaron con un revólver a la dueña del local para concretar el robo.

Los asaltantes se llevaron tres camperas, un chaleco, una balanza y dos teléfonos celulares antes de darse a la fuga . Las damnificadas aseguraron que lograron reconocer a los delincuentes y expresaron su indignación por la falta de respuestas.

“Es indignante porque sabemos quiénes son, pero parece que no se puede hacer nada”, manifestaron. “Es indignante porque sabemos quiénes son, pero parece que no se puede hacer nada”, manifestaron.

Violento robo en un negocio de Pocito: le apuntaron con un arma a una mujer para llevarse tres camperas, dos celulares y una balanza. pic.twitter.com/W08rq32Nf2

Tal como se observa en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, los sujetos actuaron en cuestión de segundos. En el video puede escucharse el desesperado pedido de las mujeres, que entre llantos y gritos les suplicaban que se fueran y repetían: “No tenemos nada”.

Mientras una de las víctimas era apuntada con el arma, uno de los delincuentes tomó una balanza y comenzó a descolgar varias prendas de un perchero exhibidor antes de escapar rápidamente junto a su cómplice.

Además, las comerciantes señalaron que en ese horario solía haber presencia policial en la zona, aunque esta vez no había efectivos cerca del lugar del robo. La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Buenaventura Luna, que ahora investiga el hecho para intentar identificar y detener a los responsables.

Las víctimas también expresaron el desgaste emocional y económico que les provoca atravesar este tipo de situaciones. “Nos llevaron un par de cosas no más, pero cansa tener que trabajar el doble para recuperar lo que nos robaron. Además del dolor de vivir esos momentos de nerviosismo. Mi mamá aún está en shock”, lamentaron.