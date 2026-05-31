Tragedia en Jáchal: un motociclista murió tras un violento choque entre dos motos en Tres Esquinas

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en el departamento del norte sanjuanino. La víctima fatal tenía 49 años y falleció en el hospital. El otro conductor permanece internado en estado reservado.

Un nuevo siniestro vial con desenlace fatal volvió a conmocionar a San Juan durante la noche de este sábado. El hecho se registró en la zona de Tres Esquinas, en el departamento Jáchal, donde dos motocicletas colisionaron violentamente por causas que aún son investigadas por la Justicia.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores sufrieron heridas de gravedad y debieron ser asistidos por personal de emergencias que acudió al lugar. Tras recibir las primeras atenciones, los motociclistas fueron trasladados al Hospital San Roque para una evaluación más compleja.

Horas después, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Héctor Javier Díaz, de 49 años, quien no logró sobreponerse a las graves lesiones sufridas en el choque y murió mientras permanecía internado.

El otro protagonista del siniestro fue identificado como Luis Flores, conocido en la comunidad como “Lucho”. Según trascendió, continúa hospitalizado en estado reservado y sometido a distintos estudios médicos para determinar el alcance de las lesiones.

Según informó el medio jachallero Panorama, en la escena del hecho trabajaron efectivos policiales y personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.