    • 31 de mayo de 2026 - 10:14

    Tragedia en Jáchal: un motociclista murió tras un violento choque entre dos motos en Tres Esquinas

    El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en el departamento del norte sanjuanino. La víctima fatal tenía 49 años y falleció en el hospital. El otro conductor permanece internado en estado reservado.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo siniestro vial con desenlace fatal volvió a conmocionar a San Juan durante la noche de este sábado. El hecho se registró en la zona de Tres Esquinas, en el departamento Jáchal, donde dos motocicletas colisionaron violentamente por causas que aún son investigadas por la Justicia.

    Leé además

    madrugada tragica en angaco: un joven de 27 anos murio al chocar su moto contra un arbol

    Madrugada trágica en Angaco: un joven de 27 años murió al chocar su moto contra un árbol

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Es la segunda muerte de este sábado por siniestro vial. La primera fue de un motociclista en Angaco.

    Segunda muerte en un siniestro vial este sábado en San Juan: una joven motociclista murió tras chocar contra un camión

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores sufrieron heridas de gravedad y debieron ser asistidos por personal de emergencias que acudió al lugar. Tras recibir las primeras atenciones, los motociclistas fueron trasladados al Hospital San Roque para una evaluación más compleja.

    Horas después, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Héctor Javier Díaz, de 49 años, quien no logró sobreponerse a las graves lesiones sufridas en el choque y murió mientras permanecía internado.

    El otro protagonista del siniestro fue identificado como Luis Flores, conocido en la comunidad como “Lucho”. Según trascendió, continúa hospitalizado en estado reservado y sometido a distintos estudios médicos para determinar el alcance de las lesiones.

    Según informó el medio jachallero Panorama, en la escena del hecho trabajaron efectivos policiales y personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.

    La tragedia se suma a una preocupante seguidilla de siniestros viales ocurridos en las últimas horas en la provincia. Con la muerte de Díaz, ya son tres las víctimas fatales registradas durante el fin de semana. En la madrugada del sábado, un motociclista perdió la vida en Angaco luego de impactar contra un árbol, mientras que horas más tarde una mujer falleció en Rivadavia tras colisionar con un camión cuando circulaba en motocicleta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    tragedia en aeroparque: un trabajador fallecio atrapado en una sala de maquinas

    Tragedia en Aeroparque: un trabajador falleció atrapado en una sala de máquinas

    A dos meses de la muerte de Lucía Rubiño, la jueza Camus liberó al menor que la atropelló.

    Caso Lucía Rubiño: el derrotero judicial desde la tragedia hasta el juicio al menor acusado y la polémica situación de Echegaray

    Leonela Yúdica.

    La tragedia que pega de cerca a la boxeadora sanjuanina Leonela Yúdica

    tragedia en la ruta 118: tres personas murieron tras un choque frontal entre un camion y un auto

    Tragedia en la ruta 118: tres personas murieron tras un choque frontal entre un camión y un auto