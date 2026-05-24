La tragedia que pega de cerca a la boxeadora sanjuanina Leonela Yúdica

La tragedia golpeó de lleno a la familia de Leonela Yúdica . La reconocida deportista sanjuanina atraviesa horas de profundo dolor luego de la muerte de su hermano, Alejandro Ezequiel Andino, quien perdió la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido en Santa Lucía .

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Conmovida por la inesperada pérdida, Yúdica utilizó sus redes sociales para expresar públicamente el sufrimiento que atraviesa junto a su familia. A través de un emotivo mensaje, la campeona mundial reflejó el impacto que generó la muerte de su hermano y la dificultad de afrontar la situación.

“No alcanzan las palabras para expresar tanto dolor... No sé cómo decirle a tu hijita que ya no volverás”, escribió la boxeadora, en una publicación cargada de angustia y tristeza. En el mismo mensaje, también pidió fuerzas para acompañar a su madre y al resto de sus seres queridos en este duro momento. “No alcanzan las palabras para expresar tanto dolor... No sé cómo decirle a tu hijita que ya no volverás”, escribió la boxeadora, en una publicación cargada de angustia y tristeza. En el mismo mensaje, también pidió fuerzas para acompañar a su madre y al resto de sus seres queridos en este duro momento.

Horas después, volvió a manifestarse con otra despedida dedicada a Alejandro. “Nos dejaste muy rápido, mi hermano del alma. Te amo hoy y siempre. Que Dios ya te tenga en sus brazos”, expresó la concejal chimbera, acompañando una publicación periodística sobre el siniestro vial.

La noticia generó una fuerte repercusión en el ambiente deportivo y político de San Juan, donde Leonela Yúdica es una figura muy querida. Amigos, colegas y vecinos se sumaron con mensajes de apoyo y condolencias hacia la familia Andino en medio de la conmoción.

El accidente ocurrió minutos antes de las 23 del sábado sobre calle Balcarce, entre Aconcagua y San Lorenzo, en Santa Lucía. Según las primeras informaciones de la investigación, Alejandro Andino conducía un Peugeot 306 cuando, por motivos que aún intentan establecerse, perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra un poste.

Como consecuencia del fuerte choque, el joven de 29 años murió prácticamente en el acto. En tanto, el acompañante que viajaba en el automóvil, identificado como Néstor Nicolás Olivera, de 33 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado bajo observación médica.

La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que continúa trabajando para esclarecer cómo ocurrió el fatal siniestro que terminó con la vida del hermano de Leonela Yúdica y dejó una profunda tristeza en toda la comunidad sanjuanina.