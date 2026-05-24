Un auto se estrelló contra un poste en Santa Lucía: un muerto y un herido grave.

Un violento siniestro vial ocurrido en Santa Lucía dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido. El hecho se registró a las 22.37 del sábado, en calle Balcarce entre Aconcagua y San Lorenzo, y es investigado por la UFI de Delitos Especiales.
Según informaron fuentes policiales, el automóvil involucrado fue un Peugeot 306, conducido por Alejandro Ezequiel Andino, de 29 años, oriundo de Chimbas e iba acompañado por Néstor Nicolás Olivera, de 33 años. De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo circulaba de sur a norte por calle Balcarce cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado e impactó violentamente contra un poste.
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Choque en Santa Lucía: un muerto.
Hasta el lugar llegó personal médico, quien constató el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho. En tanto, el acompañante fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.
Horas más tarde, desde el centro de salud informaron que Olivera presenta traumatismo encéfalo craneano (TEC), luxación de hombro izquierdo, una herida cortante en la mano derecha y politraumatismos. Tras ser asistido, quedó internado en observación.