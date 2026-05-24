El siniestro ocurrió durante la noche del sábado sobre calle Balcarce. La víctima fatal tenía 29 años y su acompañante permanece internado en observación en el Hospital Rawson.

Un auto se estrelló contra un poste en Santa Lucía: un muerto y un herido grave.

Un violento siniestro vial ocurrido en Santa Lucía dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido. El hecho se registró a las 22.37 del sábado, en calle Balcarce entre Aconcagua y San Lorenzo, y es investigado por la UFI de Delitos Especiales.

Según informaron fuentes policiales, el automóvil involucrado fue un Peugeot 306, conducido por Alejandro Ezequiel Andino, de 29 años, oriundo de Chimbas e iba acompañado por Néstor Nicolás Olivera, de 33 años. De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo circulaba de sur a norte por calle Balcarce cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado e impactó violentamente contra un poste.

choque poste santa lucia fallecido24052026 (1) Choque en Santa Lucía: un muerto. Hasta el lugar llegó personal médico, quien constató el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho. En tanto, el acompañante fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.