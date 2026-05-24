    • 24 de mayo de 2026 - 13:09

    Tragedia en Santa Lucía: quién era el joven que murió tras chocar contra un poste

    Alejandro Ezequiel Andino tenía 29 años y falleció luego de perder el control de su auto e impactar contra un poste.

    Muerte en Santa Lucía.

    Muerte en Santa Lucía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el correr de las horas se conoció la identidad del conductor que perdió la vida en el violento siniestro vial ocurrido durante la noche del sábado en el departamento Santa Lucía y en las redes sociales, familiares y amigos manifestaron su profundo dolor.

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    La víctima fatal fue identificada como Alejandro Ezequiel Andino, de 29 años, oriundo de Chimbas. El joven conducía un Peugeot 306 cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un poste sobre calle Balcarce, entre Aconcagua y San Lorenzo.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 22.37 e investiga personal de la UFI Delitos Especiales. En el lugar también trabajó personal de emergencias médicas, que constató el fallecimiento del conductor.

    En el automóvil viajaba además Néstor Nicolás Olivera, de 33 años, quien sufrió graves heridas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Según informaron fuentes médicas, presenta traumatismo encéfalo craneano (TEC), luxación de hombro izquierdo, una herida cortante en la mano derecha y politraumatismos, por lo que quedó internado en observación.

    Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y despedidas para el joven oriundo de Chimbas. Familiares, amigos y conocidos expresaron su tristeza por la repentina muerte de Andino y lo recordaron con emotivas palabras y fotografías compartidas en distintas plataformas.

    El joven era hermano de la reconocida boxeadora Leonela Yúdica, quien utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje conmovedor: "No alcanzan las palabras para expresar tanto dolor".

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    Los emotivos posteos para despedir al joven fallecido:

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