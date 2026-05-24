    • 24 de mayo de 2026 - 19:55

    Murió una beba de cinco meses en Escobar: investigan intoxicación con cocaína y detuvieron a sus padres y a la abuela

    La Justicia investiga la muerte de Nahiara Jazmín Da Silva, una beba que permaneció internada varias semanas en un hospital de San Fernando. Sus padres y su abuela fueron detenidos e imputados por homicidio agravado y abandono de persona.

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    Padres detenidos. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de una beba de cinco meses en Escobar conmociona a la provincia de Buenos Aires y abrió una compleja investigación judicial que apunta a un presunto cuadro de negligencia familiar e intoxicación con cocaína. Por el caso fueron detenidos los padres de la niña y también su abuela, todos acusados por distintos delitos vinculados al fallecimiento.

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    La víctima, identificada como Nahiara Jazmín Da Silva, permaneció internada durante varias semanas en el Hospital Petrona V. de Cordero, en San Fernando, donde finalmente murió. A partir de las pericias y de distintos testimonios incorporados al expediente, la causa pasó de investigarse como “abandono de persona” a incluir imputaciones por homicidio agravado.

    Los detenidos son Micaela Jackeline Benítez, de 30 años, Diego Emanuel Da Silva, de 34, y Elena Rosa Da Silva, de 64 años, abuela de la menor. Según confirmaron fuentes judiciales, la madre quedó imputada por “homicidio agravado por el vínculo cometido con dolo eventual”, mientras que el padre enfrenta cargos por “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual”. En tanto, la abuela fue acusada de “abandono de persona agravado por el resultado muerte”.

    La investigación se inició a comienzos de abril, cuando la beba ingresó al Hospital Erill de Escobar con dificultades respiratorias. En ese contexto, una vecina alertó a la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio sobre posibles situaciones de descuido y falta de atención hacia la menor.

    Tras la denuncia, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda familiar el 13 de abril. Personal de Policía Científica inspeccionó el lugar y se dispusieron estudios médicos para evaluar el estado de salud de la niña. Poco después, la beba fue derivada al centro de salud de San Fernando, donde continuó internada hasta su fallecimiento.

    Durante el avance de la causa, la abuela de la menor declaró ante las autoridades y sostuvo que existían problemas previos relacionados con el cuidado de la niña. Incluso afirmó que la beba “ya tenía cocaína en sangre” al momento de nacer y describió condiciones precarias dentro de la vivienda familiar.

    Además, relató que había advertido problemas respiratorios en la pequeña tiempo antes de la internación. “Un día la alcé y le sentía ruido en los pulmones”, expresó en declaraciones públicas.

    Con el avance de la investigación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 de Escobar ordenó nuevos allanamientos el pasado 21 de mayo en localidades de Maquinista Savio e Ingeniero Maschwitz. En esos operativos fueron arrestados los tres acusados.

    Los investigadores intentan determinar ahora las circunstancias exactas de la muerte de la beba, el posible consumo de sustancias dentro del entorno familiar y el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos. Mientras tanto, los tres continúan bajo custodia judicial a disposición de la causa.

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