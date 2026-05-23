Impactante accidente en Escobar: un camión se cruzó de carril, chocó contra un puente y lo derrumbó

A raíz del impactante accidente ocurrido en la madrugada de este sábado, otro vehículo impactó contra los restos del puente derrumbado.

Un impactante choque provocó el derrumbe de un puente y el corte total de la Ruta 9 a la altura de Escobar, en el kilómetro 50 en Buenos Aires. Según las primeras informaciones, ocurrió a las 4.30, cuando un camión perdió el control, se cruzó de carril y chocó contra la estructura de un puente, que terminó desplomándose.

De acuerdo al conductor, lo que desencadenó el accidente habría sido el estallido de uno de los neumáticos.

Embed #Escobar Un camión derribó un puente peatonal en Panamericana y provocó un corte total a la altura de Escobar



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Como consecuencia del derrumbe, otro camión que circulaba en sentido hacia Escobar también impactó contra los restos de la estructura caída. “Vi una columna de humo y volanteé”, dijo Gastón, el conductor, a TN.

Por el accidente, las autoridades dispusieron el corte total en ambas manos de la Ruta 9 mientras trabajan los equipos de emergencia y se realizan las tareas para remover los vehículos y los escombros.