    • 23 de mayo de 2026 - 12:03

    Impactante accidente en Escobar: un camión se cruzó de carril, chocó contra un puente y lo derrumbó

    A raíz del impactante accidente ocurrido en la madrugada de este sábado, otro vehículo impactó contra los restos del puente derrumbado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impactante choque provocó el derrumbe de un puente y el corte total de la Ruta 9 a la altura de Escobar, en el kilómetro 50 en Buenos Aires. Según las primeras informaciones, ocurrió a las 4.30, cuando un camión perdió el control, se cruzó de carril y chocó contra la estructura de un puente, que terminó desplomándose.

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    De acuerdo al conductor, lo que desencadenó el accidente habría sido el estallido de uno de los neumáticos.

    Como consecuencia del derrumbe, otro camión que circulaba en sentido hacia Escobar también impactó contra los restos de la estructura caída. “Vi una columna de humo y volanteé”, dijo Gastón, el conductor, a TN.

    Por el accidente, las autoridades dispusieron el corte total en ambas manos de la Ruta 9 mientras trabajan los equipos de emergencia y se realizan las tareas para remover los vehículos y los escombros.

    El tránsito presenta importantes demoras en la zona y se recomienda evitar el sector, mientras que el conductor del primer choque fue trasladado a un hospital de Escobar para ser atendido por politraumatismos.

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