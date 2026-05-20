    • 20 de mayo de 2026 - 22:18

    Impactante explosión de un auto generó pánico en Manhattan: mirá el video

    Un vehículo de la Autoridad Metropolitana de Transporte se incendió a metros de la estatua del Toro de Wall Street. No hubo heridos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un auto se incendió y explotó el martes por la tarde en el distrito financiero de Manhattan, a pocos metros de la emblemática estatua del Toro de Wall Street, lo que provocó escenas de pánico entre turistas y trabajadores que circulaban por el lugar en plena hora pico.

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    Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo el vehículo, presuntamente vinculado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), comenzó a arder cuando estaba estacionado.

    Las imágenes registraron una densa columna de humo negro elevándose sobre el área turística mientras curiosos observaban detrás de vallados policiales. Minutos después, el fuego se intensificó repentinamente y el automóvil explotó en una enorme bola de fuego, lo que desató corridas y gritos entre las personas que se encontraban cerca de la famosa escultura de Wall Street.

    Según la prensa local, bomberos y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar el incendio poco antes de las 19:00, tras casi 90 minutos de operativo. Autoridades confirmaron que no se registraron heridos.

    La MTA reconoció posteriormente que el automóvil pertenecía a la agencia, aunque derivó las consultas sobre el origen del incendio al FDNY. Por el momento, las autoridades indicaron que no existen indicios de un hecho intencional o sospechoso, aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación.

    Una fotografía difundida tras el incidente mostró los restos calcinados del vehículo a pocos metros del icónico Toro de Wall Street, uno de los puntos turísticos más visitados del distrito financiero neoyorquino.

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