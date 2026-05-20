Donald Trump aseguró que Netanyahu obedecerá sus órdenes con respecto a Irán: "Hará lo que yo quiera"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su sintonía con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es total, al punto de que el líder israelí se ha convertido en un fiel obediente : "Hará lo que yo quiera", manifestó en las últimas horas.

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En una nueva demostración de verborragia el mandatario estadounidense afirmó que Benjamin Netanyahu "es un buen tipo" y que en Israel "no se lo trata bien" a pesar de su desempeño al frente del gobierno.

"Hará lo que yo quiera. Para mí es un gran tipo. No olvidemos que fue el primer ministro en tiempos de guerra", a gregó el mandatario, quien esta semana aceptó prolongar el alto al fuego contra Irán a pedido de los demás países del Golfo Pérsico mientras avanzan las negociaciones por el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, el Presidente estadounidense aseguró que no tiene "ninguna prisa" por llegar a un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto que él mismo comenzó con su orden de atacar Teherán el 28 de febrero pasado.

"Ya saben, todo el mundo dice: ‘Oh, las elecciones de mitad de mandato, tengo prisa’. Yo no tengo apuro", insistió.

Confiado como quien se declara campeón dos minutos antes de que suene la campana de fin de juego, Donald Trump aseguró en declaraciones reproducidas por CNN y la CBS que "simplemente, idealmente, me gustaría que muriera poca gente en lugar de mucha".

"Podríamos hacerlo de cualquier manera, pero me gustaría que muriera poca gente", señaló sobre su plan en el Golfo Pérsico y el este de Mediterráneo.

El acuerdo "muy aceptable" entre Estados Unidos e Irán

El lunes de esta semana Trump anunció en Truth Social que Estados Unidos no llevaría a cabo el ataque a gran escala que tenía planificado contra Irán, y el motivo fue un supuesto acuerdo "muy aceptable" que podrían concretarse en breve.

"El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que posponga el ataque militar que teníamos planeado contra la República Islámica de Irán, que estaba programado para mañana", anunció Trump.