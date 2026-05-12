    • 12 de mayo de 2026 - 10:17

    Donald Trump anunció que restablecerá conversaciones con Cuba: "Es un país en quiebra y está pidiendo ayuda"

    El presidente estadounidense reconoció por primera vez que mantendrá un encuentro con el gobierno cubano. Hace algunas semanas Cuba había confirmado una reunión bilateral.

    Donald Trump.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que retomará conversaciones con Cuba y aseguró que el gobierno cubano “está pidiendo ayuda” en medio de la grave crisis económica y energética que afecta a la isla.

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    “Cuba es un país quebrado y sólo va en una dirección: hacia abajo. Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar”, escribió Trump en su red Truth Social, aunque evitó brindar precisiones sobre el contenido o el alcance de esas negociaciones.

    El anuncio se da en un contexto de máxima tensión entre Washington y La Habana. En los últimos meses, la administración republicana endureció las sanciones económicas contra el régimen cubano, restringió viajes y remesas, y profundizó el bloqueo energético sobre la isla.

    La situación interna de Cuba se agravó durante 2026 por la escasez de combustible, los prolongados apagones y la caída de la actividad económica. Distintos informes internacionales advierten sobre una crisis humanitaria y social cada vez más profunda.

    En paralelo, medios internacionales señalaron que ya existieron contactos preliminares entre funcionarios estadounidenses y representantes cubanos en los últimos meses, aunque hasta ahora no había una confirmación pública de Trump sobre un eventual diálogo formal.

    El mandatario estadounidense realizó el anuncio mientras viajaba hacia China para mantener reuniones diplomáticas con el presidente Xi Jinping.

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