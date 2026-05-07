Trump dijo que destructores de Estados Unidos repelieron un ataque iraní en Ormuz. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este jueves que tres destructores estadounidenses lograron cruzar el estrecho de Ormuz bajo ataques iraníes y aseguró que las fuerzas de Teherán sufrieron “graves daños” durante el enfrentamiento naval. Subrayó, además, que los buques norteamericanos salieron ilesos.

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“ Tres destructores estadounidenses de clase mundial transitaron con mucho éxito fuera del estrecho de Ormuz, bajo fuego ”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

“ No hubo daños para los tres destructores, pero sí grandes daños para los atacantes iraníes ”, agregó.

Según detalló, las fuerzas estadounidenses destruyeron varias embarcaciones utilizadas por Irán para reemplazar su flota naval tradicional.

“ Fueron completamente destruidos junto con numerosas pequeñas embarcaciones, que se hundieron rápida y eficientemente ”, enfatizó Trump.

El presidente también afirmó que Irán lanzó misiles y drones contra los buques estadounidenses, pero sostuvo que todos los ataques fueron neutralizados por los sistemas de defensa.

“Se dispararon misiles contra nuestros destructores y fueron derribados fácilmente. Asimismo, llegaron drones y fueron incinerados en el aire”, describió.

Amenaza a Irán

En su mensaje, Trump elevó el tono contra Teherán y calificó a los líderes iraníes como “lunáticos”, asegurando que, de tener acceso a armamento nuclear, “lo utilizarían sin ninguna duda”.

El mandatario advirtió que la respuesta estadounidense será aún más contundente si Irán no acepta las condiciones de Washington en la mesa de negociación.

“Nunca tendrán esa oportunidad y, tal como los derrotamos hoy otra vez, los golpearemos mucho más fuerte y mucho más violentamente en el futuro si no firman su acuerdo, ¡rápido!”, sentenció.

Trump informó que los tres destructores se reincorporarán a las operaciones navales estadounidenses en la región en los próximos días.

“Nuestros tres destructores, con sus extraordinarias tripulaciones, ahora volverán a nuestro bloqueo naval, que es verdaderamente un ‘muro de acero’”, afirmó.

Las declaraciones del presidente llegan en medio de una escalada en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más críticos para el comercio global de petróleo y gas.

En los últimos días, Washington denunció que Irán intenta imponer controles y peajes ilegales sobre el tránsito marítimo en la zona, mientras Estados Unidos y sus aliados promueven una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la libre navegación y la seguridad internacional en la región.