Trump, Lula y la disputa por el rumbo de América Latina

El presidente Donald Trump ha puesto el conflicto con Cuba en el marco del que mantiene con Irán. Si bien es sólo una actitud declarativa, ha anunciado que está dispuesto a atacar Cuba una vez que haya terminado con Irán. Sin embargo, no parece que ello vaya a ser del todo fácil. Es cierto que la situación cubana es muy difícil desde el punto de vista socioeconómico, pero hasta ahora no se perciben situaciones que marquen un estallido inminente en la población. Las declaraciones de Trump parecieron más un gesto político que un anuncio de tipo militar. Este anuncio muestra la debilidad relativa que tiene el presidente de Estados Unidos para enfrentar a un enemigo mucho más pequeño que Irán en el ámbito regional.

Es que Teherán tiene un rol decisivo en la producción y comercialización de petróleo a nivel mundial, a lo que se suma ahora el tema nuclear que ha hecho fracasar las últimas gestiones entre Washington y Teherán. Pero Trump, por razones de política interna, se ve precisado a mostrar en el horizonte algún conflicto que pueda ganar. Sin embargo, la convocatoria a luchar por la liberación de Cuba no concita hoy el interés que tenía hasta hace poco tiempo. Por eso Trump cambió su discurso al percibir que no era convocante y que, por el contrario, hacía notar su propia fragilidad, al poner en evidencia que ni un ataque ni una negociación estaban en el horizonte posible.

En cuanto a Brasil, la elección se acerca y la posición de Lula comienza a debilitarse. La ventaja del hijo de Bolsonario, Flavio, se ha afianzado, aunque en puntos no sea determinante. Los asesores de Lula, que va por su cuarta elección, argumentan que el presidente está en condiciones de descontar la ventaja de su adversario. Para afianzar esa posibilidad, han lanzado planes de asistencia alimentaria, sobre todo en el norte del país, donde el apoyo de Lula es y sigue siendo importante. Es decir, que el presidente tiende a repetir la estrategia que le dio resultado en elecciones anteriores.

Trump, por razones de política interna, se ve precisado a mostrar en el horizonte algún conflicto que pueda ganar. Trump, por razones de política interna, se ve precisado a mostrar en el horizonte algún conflicto que pueda ganar.

Pero la clase media de las grandes ciudades, como es el caso de San Pablo, se muestra reacia a votar por él. La interacción del plano nacional con el internacional hasta ahora no ha dado el resultado esperado. El equipo de Lula no ha logrado plantear la elección entre un Lula nacionalista y un Bolsonaro liberal y pro-norteamericano. A su vez, la vinculación del candidato de la derecha con figuras como Elon Musk no han tenido el impacto negativo que esperaba la izquierda nacionalista brasileña.

Mientras tanto se acerca la elección presidencial en Colombia, con un resultado claro hacia la primera vuelta, pero incierto en la segunda. La elección tendrá lugar el 31 de mayo. Se va consolidando un escenario con tres candidatos con fuerte polarización entre ellos e incertidumbre sobre la segunda vuelta. Los últimos sondeos pronostican el triunfo del candidato del "Pacto Histórico", Iván Cepeda, aliado y sucesor del actual presidente Gustavo Petro, quien representa la centroizquierda colombiana. Obtiene el voto de la izquierda y el de quienes apoyan al actual oficialismo.

Abelardo de la Espriella es el candidato de derecha que ocupa el segundo lugar. Es un abogado que creció sorpresivamente y que hoy alcanza al 28%. Se presenta como una alternativa de derecha radical y un outsider del sistema tradicional, logrando capturar el descontento de los sectores más críticos de Petro. El tercer lugar según los sondeos es el de Paloma Valencia, candidata de centroderecha y considerada el delfín de Álvaro Uribe. Valencia tiene un apoyo del 24%. La tendencia actual muestra que Cepeda ganaría los comicios en primera vuelta, pero no lograría superar el 50% necesario para evitar el balotaje, previsto para el 21 de junio.

Las causas por narcotráfico generan crecientes conflictos entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Washington ha pedido la detención de un gobernador estatal y otros nueve funcionarios, acusados de estar vinculados con el tráfico de drogas. Esto ha creado una situación de tensión entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump. La Fiscalía General de México rechazó el arresto y extradición del gobernador oficialista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pedido por la justicia estadounidense. La acusación concreta es haber ayudado a narcotraficantes a introducir droga ilegal en territorio estadounidense.

Los fiscales federales de Manhattan acusaron a los requeridos de haber colaborado con el cártel de Sinaloa en introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. La Justicia de Sinaloa respaldó la posición del gobernador mexicano. La acusación alega que los funcionarios estaban estrechamente vinculados al cártel conocido como "Los Chapitos", dirigidos por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Ante la falta de respuesta, Estados Unidos ha amenazado a México con aranceles e intervención militar si no toma medidas suficientes para combatir al crimen organizado. Además, los dos países se encuentran en pleno proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que comparten con Canadá.