EEUU alertó sobre un "golpe de Estado en marcha" en Bolivia impulsado por sectores ligados al crimen organizado

Estados Unidos aseguró este martes que Bolivia enfrenta “un golpe de Estado en marcha” promovido por sectores vinculados al crimen organizado y expresó su respaldo al presidente Rodrigo Paz en medio de las protestas, disturbios y bloqueos que afectan al país desde hace varios días.

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La advertencia fue realizada por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau , quien sostuvo que detrás de las movilizaciones violentas existe una alianza regional destinada a debilitar las instituciones democráticas bolivianas.

“ Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región ”, afirmó Landau durante una exposición en Washington.

Las declaraciones llegan mientras Bolivia atraviesa una escalada de tensión política y social marcada por protestas contra Rodrigo Paz, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos y cortes de rutas. Las manifestaciones, concentradas principalmente en La Paz, exigen la renuncia del mandatario y rechazan el paquete de reformas económicas impulsado por el gobierno.

Landau reveló además que mantuvo una conversación telefónica con Paz y expresó preocupación por el deterioro de la situación.

“Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia”, señaló el funcionario estadounidense.

El vicesecretario de Estado cuestionó que grupos violentos busquen desestabilizar a un gobierno que llegó al poder mediante elecciones democráticas hace menos de un año.

“No puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles”, sostuvo.

Washington considera que la crisis boliviana excede una discusión ideológica tradicional y representa un desafío institucional vinculado a redes criminales y actores políticos radicalizados.

“La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo”, afirmó Landau.

El funcionario insistió en que Estados Unidos busca impedir que sectores “antiinstitucionales” logren imponerse en Bolivia.

“Quiero asegurarme de que las fuerzas antiinstitucionales, aquellas vinculadas al crimen organizado, no logren imponerse en Bolivia”, declaró.

Las protestas contra Rodrigo Paz comenzaron semanas atrás y aumentaron después de que el gobierno anunciara una serie de reformas destinadas a atraer inversiones y enfrentar la crisis económica boliviana. Entre las iniciativas figuran cambios relacionados con hidrocarburos, minería, energía, economía verde y apertura a nuevos proyectos de inversión.

Los disturbios registrados en La Paz dejaron ataques contra edificios públicos, saqueos a oficinas estatales, destrucción de comercios y enfrentamientos con la Policía. Además, organizaciones campesinas mantienen bloqueadas varias rutas clave, afectando el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en distintas regiones del país.

En ese contexto, Landau pidió mayor apoyo regional al gobierno boliviano y destacó especialmente la posición de Argentina frente a la crisis.

“Me complace enormemente ver a otras democracias latinoamericanas involucrarse”, señaló el funcionario. También reclamó una postura más firme de otros gobiernos sudamericanos. “Me encantaría ver, por ejemplo, a Brasil respaldando el proceso institucional en Bolivia. Lo mismo digo de Colombia”, afirmó.

El diplomático estadounidense criticó además el silencio de algunos países frente a la situación boliviana.

“No me agrada ver que haya países que se jactan de sus valores democráticos, pero que, en cuanto surge un Gobierno que tal vez no se alinea con sus preferencias políticas, guardan un silencio repentino”, declaró.

Evo Morales respaldó la ola de violencia

En medio de la crisis, el ex presidente Evo Morales volvió a apoyar públicamente las movilizaciones contra Rodrigo Paz y calificó las protestas como “una sublevación del pueblo”. El líder cocalero rechazó las reformas impulsadas por el gobierno y acusó al Ejecutivo de aplicar políticas “neoliberales”.

“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, afirmó Morales durante una entrevista radial. También sostuvo que las movilizaciones representan una reacción “contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial”.

El gobierno boliviano acusa a Morales y a sectores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) de promover las protestas y los bloqueos para desestabilizar al país y debilitar la administración de Rodrigo Paz en medio de la crisis económica y política que atraviesa Bolivia.