Máxima tensión: Estados Unidos acusa a Cuba de comprar más de 300 drones rusos e iraníes

La prensa estadounidense reveló que Cuba obtuvo más de 300 drones militares y comenzó a discutir planes para usarlos contra la base naval estadounidense de Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y posiblemente Florida. Un funcionario del gobierno de Donald Trump dijo que esta situación “evidencia la preocupación” de Washington “por la amenaza que representa Cuba debido a los avances en la guerra con drones y a la presencia de asesores militares iraníes en La Habana”.

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“Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca, y en una serie de actores malignos que van desde grupos terroristas hasta cárteles de la droga, iraníes y rusos, es inquietante”, dijo el funcionario, que no fue identificado. “Es una amenaza creciente”, dijo.

La denuncia se conoce en momentos de fuerte tensión entre ambos países. La Habana acusa a Washington de preparar el terreno político para una acción militar contra la isla.

Cuba acusa a EE.UU. de preparar el terreno para una invasión

“Cuba ha estado adquiriendo drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y busca comprar más”, indicaron funcionarios estadounidenses a Axios.

La reacción de La Habana fue inmediata. “El esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles”, señaló en X el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío. “Estados Unidos es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa”, dijo.

El informe se publica días después de la visita del director de la CIA, John Radcliffe, a La Habana, donde los cubanos sufren constantes cortes de electricidad provocados por el bloqueo de combustible impuesto por Trump.

Según Axios, Radcliffe advirtió a los funcionarios en La Habana que no se involucraran en hostilidades.

“El director Ratcliffe dejó claro que Cuba ya no puede servir como plataforma para que adversarios impulsen agendas hostiles en nuestro hemisferio”, dijo un funcionario no identificado de la CIA.

Trump amenazó varias veces con “tomar el control” de la isla por considerar que representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Medios estadounidenses informaron que las autoridades de Estados Unidos buscan procesar a Raúl Castro, hermano de 94 años del fallecido líder cubano Fidel Castro.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró a mediados de abril que su país estaba “listo” para hacer frente a una agresión militar estadounidense.

La defensa civil de la isla difundió en los últimos días una “guía” para las familias, destinada a la “protección frente a una agresión militar”, según varios sitios web oficiales provinciales.