Italia: un hombre atropelló a decenas de peatones y apuñaló a una persona que intentó detenerlo

Un conductor que circulaba a gran velocidad atropelló este domingo a decenas de peatones en la ciudad de Módena, en el norte de Italia, y dejó al menos ocho heridos, dos de ellos de gravedad. Luego, el hombre, de 31 años, apuñaló a un transeúnte que intentó detener su huida.

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El incidente ocurrió en Via Emilia, en pleno centro de la ciudad, cuando el vehículo procedía de Largo Garibaldi, informó el Corriere della Sera. Allí, de inmediato se acercaron varios agentes de policía y servicios de emergencia.

Según las primeras reconstrucciones del caso, el auto, que circulaba a gran velocidad, atropelló a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se estrelló contra la vidriera de un local cercano. Al menos diez personas resultaron heridas y quedaron tendidas en el piso. Si bien no se reportaron víctimas fatales, dos personas se encuentran en grave estado, mientras que una mujer perdió ambas piernas.

El hombre, aparentemente italiano de segunda generación, intentó huir, atacando a puñaladas a un transeúnte que finalmente logró detenerlo, gracias a la ayuda de otras personas.

El responsable f ue identificado como Salim El Koudri, un ciudadano italiano de segunda generación, de 31 años (de origen marroquí), natural de Seriate (Bérgamo), pero residente en la provincia de Módena que no cuenta con antecedentes penales. Según trascendió, el hombre es licenciado en economía y estuvo recibiendo tratamiento por problemas psiquiátricos.

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, que enseguida llegó a la escena de los hechos, habló de “un acto dramático” al que llegó a tildar de “grave” si este se tratara de un “atentado”.

“Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto dramático. Estoy profundamente conmocionado. Sea cual sea su naturaleza, es extremadamente grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, advirtió.

Entonces, el alcalde confirmó que el autor, “aparentemente de origen norteafricano, se encuentra en la comisaría y está siendo interrogado”. Y precisó que los heridos fueron trasladados al hospital Mayor de Bologna.

Mezzetti también indicó que, de acuerdo a los testimonios, el automóvil apuntó contra la vereda, después contra una bicicleta y finalmente se estrelló, impactando de frente a una mujer, quien resultó ser la más damnificada del grupo, ya que sus piernas fueron aplastadas.

Luca Signorelli, el hombre que consiguió detener al conductor y que fue apuñalado por él, con la cabeza aún ensangrentada contó a los periodistas más detalles impactantes.

“Mientras intentaba ayudar a la mujer con las piernas amputadas, él [por el conductor] huyó. Así que lo perseguí, y mientras tanto, otras cuatro o cinco personas me siguieron. Desapareció tras una pila de autos y después reapareció con un cuchillo en la mano. Decía algo, pero no era italiano”, describió.

“Me llegaron dos puñaladas, una en el corazón y otra en la cabeza, comenzó un forcejeo, logré esquivar una puñalada y atrapé la otra. Luego le bloqueé la muñeca. Y entonces lo neutralicé”, relató.

“Vimos venir el vehículo, apuntaba a la vereda, de repente aceleró, iba a cien kilómetros por hora y vimos a la gente salir volando”, indicó otro testigo.

Fuentes de Palazzo Chigi, sede del gobierno, indicaron que la primera ministra, Giorgia Meloni -en Grecia para asistir a un foro-, estaba siguiendo con máxima atención los hechos ocurridos en Módena y que mantenía contacto permanente con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y con Alfredo Mantovano, subsecretario responsable de la Seguridad de la República.

“Lo que sucedió es gravísimo”, marcó Meloni en un posteo en el que expresó cercanía a los heridos y a sus familias y felicitó a los ciudadanos que intervinieron para detener al agresor.

“Llamé al Ministro del Interior, Piantedosi, para obtener más información sobre el grave incidente ocurrido hoy en Módena. Rezo por la salud de todos los heridos. Algunos, lamentablemente, se encuentran en estado grave. Afortunadamente, el autor de este violento y brutal ataque ha sido detenido. Agradezco a la policía su labor en la protección de la seguridad ciudadana, a los hombres y mujeres que valientemente arriesgan sus vidas cada día para protegernos”, escribió en su cuenta de X el viceprimer ministro y canciller, Antonio Tajani.

En un hecho sin precedente en Italia que, por supuesto, generó también repercusiones políticas, el líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, que es viceprimer ministro y ministro de Transporte del gobierno de derecha de Meloni, no tardó en definir a El Koudri “un criminal de segunda generación”.

“Salim El Koudri. Este es el nombre del criminal de segunda generación que hoy atropelló a transeúntes en Módena con su coche a toda velocidad. A pesar de portar un cuchillo, fue detenido por ciudadanos valientes. Leí que actuó por resentimiento porque se sentía acosado... ¡Una locura! No hay justificación posible para un acto tan atroz”, escribió Salvini en su cuenta de X.

Domenico Pianese, secretario general del sindicato de policía, en declaraciones a ANSA consideró lo sucedido en Módena “por las modalidades de ejecución, extremadamente compatible con un atentado terrorista”, similar, por otro lado atentados que han ensangrentado diversas ciudades europeas.

“Naturalmente serán los análisis de los investigadores quienes deberán esclarecer el episodio”, advirtió.

“El nivel de vigilancia en nuestro país debe mantenerse extremadamente alto, ya que el riesgo de los llamados lobos solitarios, dispuestos a llevar a cabo acciones repentinas e impredecibles, es lamentablemente muy real”, apuntó. “Las fuerzas policiales están haciendo todo lo posible, con su trabajo diario silencioso pero extraordinario, para prevenir y minimizar este tipo de amenazas”, concluyó al respecto.