Israel abatió al jefe del brazo armado del grupo terrorista Hamas en Gaza

El ejército israelí afirmó este sábado haber abatido a Ezedin Al Hadad, jefe del brazo armado del grupo terrorista Hamas, en un ataque aéreo efectuado la víspera en Gaza. “El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer (viernes), en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado”, indicaron las fuerzas armadas israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron en un comunicado la muerte de Al Haddad, líder de Hamas en la Franja de Gaza y jefe del ala militar del grupo, tras un ataque aéreo realizado anoche.

De acuerdo con el ejército, Haddad, señalado como “uno de los artífices de la brutal masacre del 7 de octubre”, fue el objetivo de un “ataque de precisión” llevado a cabo en la ciudad de Gaza. Después del asesinato de Mohammed Sinwar en mayo de 2025, Haddad asumió el liderazgo militar y político de Hamas en Gaza.

Según las FDI, en los últimos meses, Haddad “trabajó para reconstruir las capacidades del brazo militar de la organización terrorista y para planificar numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI”.

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“Durante toda la guerra, Al Haddad participó en la retención de numerosos rehenes israelíes en poder de Hamas. Dirigió el sistema de rehenes de Hamas y se rodeó de rehenes en un intento por evitar su eliminación”, detalló el comunicado militar. “Durante toda la guerra, Al Haddad participó en la retención de numerosos rehenes israelíes en poder de Hamas. Dirigió el sistema de rehenes de Hamas y se rodeó de rehenes en un intento por evitar su eliminación”, detalló el comunicado militar.

Se indicó que el terrorista era uno de los comandantes de mayor antigüedad dentro de Hamas, con una trayectoria iniciada en los primeros años del grupo. Las Fuerzas de Defensa sostienen que “mantuvo estrechos vínculos con la cúpula de Hamas” y cumplió un “papel fundamental en el dominio terrorista de Hamas” sobre la Franja de Gaza.

Previamente, Haddad fue jefe de la Brigada de la Ciudad de Gaza de Hamas y figura entre los últimos altos mandos “que dirigió la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre y la gestión de las operaciones de combate contra las tropas de las FDI”, según las FDI.