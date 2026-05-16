    • 16 de mayo de 2026 - 09:22

    Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan

    Protección Civil advirtió por ráfagas que podrían superar los 65 km/h en varios departamentos de la provincia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió alerta meteorológica por la llegada de fuertes vientos del sector sur que afectarán principalmente al este provincial durante la tarde de este sábado 16 de mayo.

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    Según el organismo, el fenómeno impactará con mayor intensidad en los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

    El alerta fue catalogado con nivel amarillo, por lo que las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante posibles complicaciones ocasionadas por el viento.

    Recomendaciones ante fuertes vientos:

    • Entre las principales recomendaciones, Protección Civil pidió prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos, además de asegurar puertas y ventanas para evitar daños materiales.
    • También aconsejaron conducir con precaución, mantener distancia entre vehículos y evitar detenerse debajo de árboles, carteles, marquesinas o elementos que puedan desprenderse por la intensidad de las ráfagas.
    • Asimismo, sugirieron contar con linternas cargadas y elementos básicos ante eventuales cortes de energía eléctrica.
    • Ante cualquier emergencia, recordaron que se encuentran habilitados los números 911, 100 de Bomberos y 103 de Protección Civil.

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