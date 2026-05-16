Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan

Protección Civil advirtió por ráfagas que podrían superar los 65 km/h en varios departamentos de la provincia.

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió alerta meteorológica por la llegada de fuertes vientos del sector sur que afectarán principalmente al este provincial durante la tarde de este sábado 16 de mayo.

Según el organismo, el fenómeno impactará con mayor intensidad en los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

El alerta fue catalogado con nivel amarillo, por lo que las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante posibles complicaciones ocasionadas por el viento.