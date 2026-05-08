Por el alerta de fuertes vientos, la Expo San Juan Minera modificó el horario de cierre

La organización informó que la tercera jornada finalizará a las 19 y no a las 21 como estaba previsto. La decisión fue tomada junto al Gobierno provincial y el COE ante el alerta por intensas ráfagas.

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La organización de la Expo Internacional San Juan Minera 2026 anunció este jueves una modificación en el cronograma de actividades debido a las condiciones climáticas previstas para la tarde y noche, marcadas por la llegada de fuertes ráfagas de viento en la provincia.

A través de un comunicado oficial, desde el evento informaron que la exposición comercial del tercer día finalizará a las 19 horas, dejando sin efecto el cierre excepcional que originalmente estaba programado para las 21.

Según explicaron, la medida fue adoptada tras una actualización de los reportes meteorológicos y en coordinación permanente con el Gobierno de San Juan, el Comité de Emergencia (COE) y las áreas de seguridad, prevención y gestión de riesgo.

“Debido a la actualización de las condiciones climáticas previstas para la jornada de hoy, que anticipan la llegada de fuertes ráfagas de viento durante el horario vespertino, se informa una modificación en el horario de la tercera jornada del evento”, señalaron desde la organización.

El objetivo principal de la decisión, remarcaron, es resguardar la seguridad de asistentes, expositores, trabajadores y proveedores presentes en el predio.