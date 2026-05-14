Protestas sacuden a Cuba en medio de apagones masivos y una falta total de combustible

Apagones masivos de hasta 22 horas en La Habana y de dos días seguidos en el resto de Cuba provocaron nuevas protestas y cacerolazos en la isla, después que el gobierno anunció que sus reservas de combustible “se agotaron” debido al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

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El país prevé registrar este jueves un nuevo récord en la profunda crisis energética que atraviesa desde 2024 : el mayor apagón del día dejará sin electricidad de manera simultánea al 70 % de la isla en el momento de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La magnitud de la crisis que atraviesa Cuba quedó reflejada también en el documental de Aura “La isla que se apaga” , conducido por Carolina Amoroso . El especial recorre distintos barrios de La Habana para mostrar cómo viven miles de cubanos en medio de apagones diarios, falta de alimentos, crisis energética y un deterioro cada vez más visible de los servicios básicos.

A través de testimonios en primera persona, el documental expone además el impacto social del colapso económico: calles cubiertas de basura, comercios vacíos, protestas vecinales y familias que pasan horas sin electricidad. El informe profundiza en el clima de desgaste y descontento que atraviesa a la isla mientras el gobierno responsabiliza al embargo de Estados Unidos por la falta de combustible y el agravamiento de la crisis.

La UNE prevé para el horario pico de este jueves -en la tarde noche- una capacidad de generación de apenas 976 megavatios (MW) para una demanda de 3150 MW. Ello significa que el déficit será de 2174 MW y la afectación estimada -la desconexión real para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2204 MW.

A esto se suma la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), una desconexión de parte de la red eléctrica en todo el tercio oriental de la isla, de Ciego de Ávila hasta Guantánamo, que comenzó a restablecerse en horas de la mañana.

Ante la asfixia del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, las reservas de combustible ya “se agotaron”, precisó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.

Hubo protestas en La Habana y Santiago de Cuba

En medio de estos cortes masivos hubo protestas en barrios de la provincia oriental de Santiago de Cuba como el reparto Portuondo, según reportes divulgados en redes sociales y en medios fuera del control estatal.

Por su parte en la capital, los ciudadanos salieron a las calles en casi todos los municipios, según informó la agencia española EFE.

Desde la noche del miércoles se reportaron concentraciones, cacerolazos y quemas de contenedores de basura en La Habana Vieja, Marianao, Guanabacoa, Playa, Luyanó, Boyeros, Cotorro, Cojímar, 10 de Octubre y El Vedado.

“¡Prendan las luces!”, gritaban los habitantes de Playa, un barrio al oeste de la capital.

De forma inusual, en San Miguel del Padrón se reportó una protesta durante el día -habitualmente son por la noche-, cuando decenas de personas se concentraron frente a la sede del Poder Popular municipal.

Varias decenas de personas, algunas de ellas golpeando ollas y sartenes, protestaron contra los cortes de luz en ese barrio periférico de La Habana, informó la agencia francesa AFP.

Se agrava la crisis energética

La crisis energética se agravó en los últimos meses con el bloqueo petrolero impulsado por Donald Trump después de la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela. El chavismo, ahora bajo fuerte presión de la Casa Blanca, era el principal socio energético de la isla.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que en La Habana los apagones superaron las 22 horas diarias en los últimos días y dijo que la “critica” situación se debe “fundamentalmente” al “férreo bloqueo energético” de Washington.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también acusó a Estados Unidos de estar “asfixiando” a la isla y calificó de “genocida” el bloqueo energético.

Cuba precisa unos 100.000 barriles diarios para sus necesidades energéticas y sólo produce unos 40.000 en sus pozos. El resto debería importarlo, pero en los que va de 2026 apenas entraron al país dos tanqueros con combustible del exterior, al menos de manera oficial.

Con el crudo nacional se alimentan las centrales termoeléctricas, mientras que los motores de generación precisan fueloil y diesel, que debe ser importado o refinado a partir de petroleo importado (el nacional es demasiado pesado).

Además de la falta de combustible para esos motores (al que Cuba ya tenía dificultades para acceder antes del bloqueo de Estados Unidos por falta de divisas) está el problema de la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas.

¿Llega ayuda estadounidense a Cuba?

En tanto, Cuba anunció este jueves que considera aceptar la ayuda de 100 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos a condición de que se distribuya a través de la Iglesia católica.

“Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría”, respondió el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en la red social X.

Estados Unidos sostiene que la situación en Cuba se debe a la mala gestión económica interna.

“Es una economía rota y disfuncional, y es imposible cambiarla. Ojalá fuera diferente”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones a Fox News a bordo del Air Force One mientras viajaba con el presidente Trump a China.

Trump firmó en enero un decreto que establece que la isla, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una “amenaza excepcional” para Estados Unidos, y amenazó con represalias a cualquier país que quiera suministrar o vender petróleo a La Habana. Además, dijo que está pensando en apoderarse de la isla.

Las fricciones entre Washington y La Habana se intensificaron en las últimas semanas, aunque ambos países mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebró una reunión de alto nivel diplomático en la capital cubana.