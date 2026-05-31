Inseguridad en 25 de Mayo: un menor de 14 años acecha locales comerciales en una zona tranquila

Comerciantes y vecinos de una zona tradicionalmente segura de 25 de Mayo denunciaron una serie de robos cometidos por un mismo autor, menor de edad.

La imagen captada por las cámaras de seguridad del Café La Rosa, en 25 de Mayo.

La tranquilidad de un sector de 25 de Mayo, caracterizado por ser una zona segura donde los robos no son frecuentes, se vio alterada en el último mes por el accionar de un joven que tiene a maltraer a los dueños de negocios locales. Según testimonios de los damnificados, se trataría de un menor de aproximadamente 14 años que ya fue captado por diversas cámaras de seguridad.

Un raid delictivo que no se detiene Los incidentes comenzaron a multiplicarse hace aproximadamente un mes. Entre los locales afectados se encuentran una panadería de donde sustrajeron dinero en efectivo, y un almacén cercano al cual le robaron alimentos. Una comerciante que se hizo cargo de una cafetería en marzo relató que la policía le insistió en realizar la denuncia formal, ya que los efectivos están convencidos de que se trata del mismo sospechoso que actúa en todos los comercios del área.

Identificado por las cámaras El uso de tecnología de vigilancia fue clave para que los vecinos vinculen los hechos. Tanto la panadería como otros locales cuentan con grabaciones que muestran al mismo adolescente. "Se puede identificar que al parecer es la misma persona que está robando en todos lados", señaló una de las víctimas, quien decidió compartir las imágenes en redes sociales como medida de precaución para el resto de la comunidad.

Impotencia y falta de respuestas La mayor preocupación de los damnificados radica en la inimputabilidad del joven debido a su edad. "Lamentablemente es un menor de edad, no se puede hacer nada", expresaron con resignación, tras mencionar que incluso se mantuvieron conversaciones con la familia del menor, sin que esto haya logrado detener los disturbios y robos.