    • 21 de mayo de 2026 - 20:45

    Fin de semana largo: cómo trabajará el comercio sanjuanino el 25 de Mayo

    La Cámara de Comercio y Servicios informó que la mayoría de los locales permanecerán cerrados el lunes por el Día de la Revolución de Mayo.

    Comercio de San Juan.

    Comercio de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer cómo funcionará la actividad comercial durante el próximo feriado nacional del 25 de Mayo, con el objetivo de brindar previsibilidad tanto a comerciantes como a consumidores de la provincia.

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    Desde la entidad recomendaron al sector mercantil adecuar la atención al público a las características propias de la conmemoración patria, por lo que se prevé una jornada con actividad reducida en gran parte del comercio sanjuanino.

    Según informaron, el lunes 25 de mayo la mayoría de los locales permanecerán cerrados en adhesión al feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo. Sin embargo, algunos rubros podrían abrir de manera excepcional, decisión que quedará sujeta al criterio de cada comerciante.

    En tanto, desde el martes la actividad comercial retomará su funcionamiento habitual, con atención en los horarios normales. La Cámara destacó que esta información permite a los consumidores organizar sus compras con anticipación y facilita además la planificación de la actividad comercial en toda la provincia.

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