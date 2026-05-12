El comercio sanjuanino, ultra entusiasmado con el resultado de la Expo Minera: una cámara pidió una Fiesta Nacional de la Minería

En el comercio sanjuanino empezó a instalarse una sensación de entusiasmo que no se veía desde hace tiempo. La Expo San Juan Minera dejó hoteles llenos, restaurantes colmados, calles con movimiento y visitantes extranjeros marcaron, según los comerciantes, un punto de inflexión para una economía local golpeada por meses de caída en las ventas.

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Así lo expresó el presidente de Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga, en diálogo con Radio Colón, donde definió a la exposición minera como “el evento de mayor impacto en los últimos años” en la provincia.

“La verdad que ha sido muy bueno, ha derramado muchísimo para sectores que venían muy golpeados. Estamos hablando del comercio, de los gastronómicos, hoteleros”, afirmó el dirigente mercantil.

Quiroga sostuvo que el impacto se vio reflejado rápidamente en la ocupación y el movimiento urbano. “La ocupación en los hoteles y cabañas estaba prácticamente al 100%. Incluso muchas familias tuvieron que dar alojamiento a personas que venían con los contingentes”, indicó.

El dirigente aseguró que la postal de la ciudad durante la feria mostró un escenario poco habitual para San Juan. “Se veía plasmado en la calle. Había mucha gente, no solamente de acá, sino obviamente de otros países. Lo notábamos con diferentes idiomas”, relató.

Para el titular de Comerciantes Unidos, el efecto económico de la Expo funcionó como una bocanada de aire fresco tras un largo período recesivo. “Ha sido el motor de reactivación de los últimos años”, resumió.

Según explicó, el optimismo no se limita al evento puntual, sino que está asociado a las expectativas que genera el crecimiento de la actividad minera en la provincia. Quiroga comparó el fenómeno con lo ocurrido en la región de Vaca Muerta y consideró que San Juan podría atravesar un proceso similar.

“Yo lo he vivido porque tengo parientes en Neuquén, en Catriel, zona energética de Vaca Muerta. Año tras año la gente que vive ahí tiene otro tipo de economía. Yo creo que San Juan tiene una oportunidad única y, si hace bien las cosas, esto que se ha visto ahora en la Expo Minera va a ir de menor a mayor”, señaló.

Incluso fue más allá y sostuvo que la provincia puede convertirse en líder nacional del sector. “En pocos años vamos a tener a San Juan posicionada como referente número uno de la minería”, afirmó.

El comerciante también puso el foco en los desafíos que deja el nuevo perfil de visitantes que empieza a recibir la provincia. En ese sentido, planteó la necesidad de profesionalizar servicios vinculados al turismo corporativo y empresarial.

“Tenemos que tener preparados gastronómicos, hoteleros y comercios con personas capacitadas en inglés. Hoy es el idioma que manejan todas las empresas y eso después da pie a acuerdos y oportunidades”, explicó.

El dirigente reconoció que el comercio venía atravesando una situación delicada. “En 2025 tuvimos 11 meses negativos y el único mes positivo fue fin de año”, reveló. Por eso, interpretó que la minería aparece como el principal motor económico en el contexto actual.

En esa línea, también valoró la visita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de funcionarios nacionales durante la Expo. “Ellos mismos saben que la reactivación viene por este lado. No hay otra actividad hoy que genere esta expectativa”, aseguró.

Quiroga remarcó además que, pese a la finalización de la feria minera, todavía quedaron equipos técnicos y empresarios buscando instalarse en la provincia. “Muchos están buscando terrenos, locales o tinglados para alquilar. Empiezan a preparar toda la estructura para ser proveedores locales”, comentó.

Quiroga lanzó una propuesta que busca capitalizar el momento que vive la minería en San Juan: crear una Fiesta Nacional de la Minería. “Desde nuestra cámara vamos a proponer que San Juan haga en 2027 la Fiesta Nacional de la Minería”, adelantó. Y explicó el objetivo de la iniciativa: “Así como está la Fiesta Nacional del Sol o la Vendimia, San Juan se debe posicionar y ser referente número uno de esta actividad tan importante que va a venir en los próximos años”. "Que la Nación reconozca formalmente a San Juan como el referente indiscutido del sector", dijo.