Barrick superó los u$s5.200 millones tras un fuerte aumento de producción en Veladero

Barrick comenzó 2026 con resultados superiores a los previstos y consolidó un fuerte crecimiento tanto en producción como en rentabilidad . El avance de sus operaciones mineras , combinado con el contexto favorable de precios internacionales del oro, permitió a la empresa mostrar balances ampliamente superiores a los registrados un año atrás.

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Entre enero y marzo, la compañía produjo 719.000 onzas de oro , por encima de las estimaciones internas que proyectaban entre 640.000 y 680.000 onzas para el período. Ese desempeño operativo impulsó ingresos por u$s5.220 millones , una suba interanual del 67%.

La mejora en los niveles de extracción estuvo sostenida por distintos activos estratégicos de la minera. Uno de los principales aportes llegó desde Nevada Gold Mines, donde el trabajo subterráneo y el procesamiento mostraron rendimientos superiores a los esperados.

En paralelo, la mina Veladero, ubicada en San Juan, elevó su nivel de procesamiento y trabajó con leyes minerales de mejor calidad, lo que permitió incrementar la producción de oro.

Durante el primer trimestre de 2026, Veladero produjo un 15% más que en el último trimestre de 2025. La compañía explicó que el aumento respondió a un mayor rendimiento operativo y a mejores leyes del mineral, aunque parte de esa mejora fue compensada por una menor recuperación.

Barrick detalló además que el COS/oz y el TCC/oz crecieron 19% y 17%, respectivamente, debido a menores inversiones en desmonte capitalizado y al impacto de regalías más elevadas por la suba del precio del oro.

En el caso del COS/oz: influyó una mayor depreciación vinculada a la incorporación de equipos mineros que habían llegado a fines de 2025.

influyó una mayor depreciación vinculada a la incorporación de equipos mineros que habían llegado a fines de 2025. En el caso del AISC/oz: retrocedió 35% frente al trimestre anterior gracias a una reducción en los gastos de capital de sostenimiento de mina, luego de un cierre de 2025 marcado por fuertes compras de maquinaria.

Otro de los factores que ayudó a mejorar el desempeño global fue la aceleración del proceso de puesta en marcha de Loulo-Gounkoto, que avanzó más rápido de lo proyectado inicialmente.

Fuerte salto en utilidades y generación de caja

Los resultados operativos se trasladaron rápidamente a las cuentas financieras. La utilidad neta por acción alcanzó u$s0,96, lo que implicó un crecimiento interanual del 256%. En tanto, la ganancia ajustada por acción subió 180% y se ubicó en u$s0,98.

La compañía también registró una fuerte mejora en su capacidad de generación de caja: el flujo operativo alcanzó los u$s2.550 millones, más del doble que un año atrás.

Por su parte, el flujo de caja libre atribuible escaló hasta u$s1.210 millones, con una mejora interanual del 195%, fortaleciendo la posición financiera de la minera.

Pese a las presiones inflacionarias y al incremento de regalías, Barrick consiguió reducir 4% los costos integrales de mantenimiento (AISC) del oro, que quedaron en u$s1.708 por onza. La compañía atribuyó esa baja a mejoras de eficiencia en minería y procesamiento.

El cobre gana espacio en la estrategia

Además del oro, la producción de cobre también avanzó durante el trimestre. La empresa produjo 49.000 toneladas, un 11% más que en igual período del 2025. Pese al aumento de costos derivado de mayores gastos operativos y del impacto de las regalías atadas al precio del cobre, Barrick afirmó que el desempeño del segmento se mantiene en línea con la planificación anual.

La firma ratificó sus previsiones para 2026 y espera que la producción aurífera continúe creciendo trimestre tras trimestre. De cara al próximo trimestre, la compañía prevé producir entre 730.000 y 770.000 onzas de oro y mantiene su proyección anual en un rango de entre 2,90 y 3,25 millones de onzas.

Nuevos proyectos y recompra de acciones

La compañía también informó avances en sus proyectos de expansión. Entre ellos sobresale Fourmile, en Nevada, que sigue consolidándose como un activo "Tier One" con potencial de ampliación de recursos. A su vez, la expansión de Lumwana Super Pit continúa dentro de los plazos y costos previstos, con el comienzo de la producción de cobre previsto para 2028.

Además, la compañía Barrick confirmó que avanza según lo previsto la salida a bolsa de su filial norteamericana, prevista para finales de 2026. La iniciativa busca integrar activos clave como Nevada Gold Mines y Pueblo Viejo bajo una nueva compañía cotizante.

Como parte de su estrategia financiera, la minera resolvió reforzar la retribución a los accionistas mediante el pago periódico de dividendos (0,175 dólares por acción) y la autorización de un programa para adquirir acciones propias por un monto de hasta u$s3.000 millones.