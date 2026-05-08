Punta de espalda, vino sanjuanino y minería: el almuerzo industrial que reunió a la UIA y a referentes de Cuyo en La Platense

La planta industrial de La Platense, en Chimbas, se convirtió este viernes en uno de los puntos de encuentro más importantes del polo industrial y empresario que llegó a San Juan por la Expo Minera. Entre punta de espalda, chorizos y vino sanjuanino, referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), funcionarios provinciales y empresarios compartieron un almuerzo atravesado por la minería, las inversiones y la integración regional.

La avanzada de San Juan y Mendoza para la refinanciación de las deudas de las PyMes a tasas más bajas sin subsidios del Estado

El anfitrión fue el empresario sanjuanino Hugo Goransky, propietario de La Platense, parte de la conducción de la UIA y expresidente de la UISJ, quien recibió a dirigentes fabriles de distintas provincias y destacó especialmente la presencia de los ministros de Producción de San Juan y Mendoza, Gustavo Fernández y Rodolfo Vargas Arizu.

También sobresalió la participación del empresario mendocino Mauricio Badaloni, uno de los impulsores del vínculo industrial entre ambas provincias y protagonista de la agenda empresaria cuyana vinculada al desarrollo minero.

DIARIO DE CUYO participó del encuentro y registró las imágenes de una mesa en la que confluyeron industriales, dirigentes sectoriales y funcionarios que coinciden en una idea: la minería aparece hoy como el gran motor económico capaz de reconfigurar la matriz productiva del oeste argentino.

El almuerzo se realizó luego de las actividades de la Expo Minera y de la Mesa Federal Minera, de la que participaron representantes del Gobierno nacional, gobernadores, sindicatos y empresarios. Allí, el presidente de la UIA, Martín Rapallini, dejó un mensaje de fuerte tono federal y optimista sobre el potencial de la actividad.

image Ariel Zabala (Secretario Ejecutivo Uisj), Federico De La Vega ( Gerente La Platense), Gonzalo Zalazar (Propietario ZB SRL), Nicolas Goransky (Socio La Platense), Guido Psaila (Propietario CARPSA Maderas), Franco Rizzetto (Gerente de Administración y Recursos Humanos, Los Azules), Laura Echegaray (Propietaria Salyclor SA), Francisco Abramovich (efe/Coordinador Comisión PyMI- Tributaria UIA).-

“La minería va a impactar no solamente en las provincias mineras, sino a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, sostuvo Rapallini, quien además remarcó la necesidad de fortalecer la educación técnica, el financiamiento y la infraestructura para acompañar el crecimiento del sector.

En paralelo, Vargas Arizu aprovechó el encuentro para profundizar la agenda común entre Mendoza y San Juan y avanzar en gestiones vinculadas a la refinanciación de deudas PyME a tasas más bajas. El funcionario mendocino insistió en que ambas provincias dejaron atrás viejas rivalidades para enfocarse en una estrategia compartida de desarrollo.

“Entendimos que somos complementarios y no competitivos”, afirmó durante el diálogo con DIARIO DE CUYO.

image Miembros Junta Federal Joven de la UIA.-