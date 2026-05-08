    • 8 de mayo de 2026 - 21:34

    Punta de espalda, vino sanjuanino y minería: el almuerzo industrial que reunió a la UIA y a referentes de Cuyo en La Platense

    La minería, el financiamiento para las PyMEs y la integración regional atravesaron la charla entre industriales y funcionarios que compartieron una mesa marcada por el optimismo sobre el nuevo escenario productivo argentino.

    Martín Rapallini y Hugo Goransky con Rodolfo Vargas Arizu, David Uriburu y Mauricio Badaloni.-

    Martín Rapallini y Hugo Goransky con Rodolfo Vargas Arizu, David Uriburu y Mauricio Badaloni.-

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La planta industrial de La Platense, en Chimbas, se convirtió este viernes en uno de los puntos de encuentro más importantes del polo industrial y empresario que llegó a San Juan por la Expo Minera. Entre punta de espalda, chorizos y vino sanjuanino, referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), funcionarios provinciales y empresarios compartieron un almuerzo atravesado por la minería, las inversiones y la integración regional.

    Leé además

    El presidente de la UIA, Martín Rapallini.-

    "La minería puede traer prosperidad y empleo a toda la Argentina", afirmó Rapallini en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, junto al ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández.

    La avanzada de San Juan y Mendoza para la refinanciación de las deudas de las PyMes a tasas más bajas sin subsidios del Estado

    Por Fernando Ortiz
    image
    De izq a der. Andres Rotman (Consultora CIAF), Ivan Retamar (Minetech Srl), Nassim Marun ( Gama Srl), Walter Jalaf (Grupo Xamamen), Brahim Allis (Df Indumentaria), Jairo Alemañe (H&CO ARGENTINA SRL), Franco Correa (Plasticos COFECO), Hector Rial (Toroide IT).-

    De izq a der. Andres Rotman (Consultora CIAF), Ivan Retamar (Minetech Srl), Nassim Marun ( Gama Srl), Walter Jalaf (Grupo Xamamen), Brahim Allis (Df Indumentaria), Jairo Alemañe (H&CO ARGENTINA SRL), Franco Correa (Plasticos COFECO), Hector Rial (Toroide IT).-

    El anfitrión fue el empresario sanjuanino Hugo Goransky, propietario de La Platense, parte de la conducción de la UIA y expresidente de la UISJ, quien recibió a dirigentes fabriles de distintas provincias y destacó especialmente la presencia de los ministros de Producción de San Juan y Mendoza, Gustavo Fernández y Rodolfo Vargas Arizu.

    También sobresalió la participación del empresario mendocino Mauricio Badaloni, uno de los impulsores del vínculo industrial entre ambas provincias y protagonista de la agenda empresaria cuyana vinculada al desarrollo minero.

    image
    Matias Baglietto (Minetech Srl), Mauricio Mesquida (Calzados Argentinos SA), Familia Calvo Allis.-

    Matias Baglietto (Minetech Srl), Mauricio Mesquida (Calzados Argentinos SA), Familia Calvo Allis.-

    DIARIO DE CUYO participó del encuentro y registró las imágenes de una mesa en la que confluyeron industriales, dirigentes sectoriales y funcionarios que coinciden en una idea: la minería aparece hoy como el gran motor económico capaz de reconfigurar la matriz productiva del oeste argentino.

    El almuerzo se realizó luego de las actividades de la Expo Minera y de la Mesa Federal Minera, de la que participaron representantes del Gobierno nacional, gobernadores, sindicatos y empresarios. Allí, el presidente de la UIA, Martín Rapallini, dejó un mensaje de fuerte tono federal y optimista sobre el potencial de la actividad.

    image
    Ariel Zabala (Secretario Ejecutivo Uisj), Federico De La Vega ( Gerente La Platense), Gonzalo Zalazar (Propietario ZB SRL), Nicolas Goransky (Socio La Platense), Guido Psaila (Propietario CARPSA Maderas), Franco Rizzetto (Gerente de Administración y Recursos Humanos, Los Azules), Laura Echegaray (Propietaria Salyclor SA), Francisco Abramovich (efe/Coordinador Comisión PyMI- Tributaria UIA).-

    Ariel Zabala (Secretario Ejecutivo Uisj), Federico De La Vega ( Gerente La Platense), Gonzalo Zalazar (Propietario ZB SRL), Nicolas Goransky (Socio La Platense), Guido Psaila (Propietario CARPSA Maderas), Franco Rizzetto (Gerente de Administración y Recursos Humanos, Los Azules), Laura Echegaray (Propietaria Salyclor SA), Francisco Abramovich (efe/Coordinador Comisión PyMI- Tributaria UIA).-

    “La minería va a impactar no solamente en las provincias mineras, sino a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, sostuvo Rapallini, quien además remarcó la necesidad de fortalecer la educación técnica, el financiamiento y la infraestructura para acompañar el crecimiento del sector.

    En paralelo, Vargas Arizu aprovechó el encuentro para profundizar la agenda común entre Mendoza y San Juan y avanzar en gestiones vinculadas a la refinanciación de deudas PyME a tasas más bajas. El funcionario mendocino insistió en que ambas provincias dejaron atrás viejas rivalidades para enfocarse en una estrategia compartida de desarrollo.

    “Entendimos que somos complementarios y no competitivos”, afirmó durante el diálogo con DIARIO DE CUYO.

    image
    Miembros Junta Federal Joven de la UIA.-

    Miembros Junta Federal Joven de la UIA.-

    image
    Lourdes Allis (Presidente Departamento Joven UISJ), Mercedes Garcia, Hamide Marun (Panneto), Gabriela Carranza (Presidente Dpto Mujer Uisj), Daniel Cano ( Vocal Uisj), Belen Trincado (Vocal Uisj), Bruno Lanciani (Estudio Lanciani &Trincado Consultores y Abogados).-

    Lourdes Allis (Presidente Departamento Joven UISJ), Mercedes Garcia, Hamide Marun (Panneto), Gabriela Carranza (Presidente Dpto Mujer Uisj), Daniel Cano ( Vocal Uisj), Belen Trincado (Vocal Uisj), Bruno Lanciani (Estudio Lanciani &Trincado Consultores y Abogados).-

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cerro una historica fabrica de neumaticos y despidio 150 empleados

    Cerró una histórica fábrica de neumáticos y despidió 150 empleados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva.

    El dólar oficial volvió a subir, pero se mantuvo por debajo de los $1.400

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Luis Caputo.-

    Luis Caputo dio detalles del Súper RIGI: "Una inversión que puede ser de USD 20 mil o USD 30 mil millones"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Orrego y los directivos de la UIA y la UISJ.

    Orrego recibió al presidente de la UIA: "Argentina está atravesando un momento de transición", dijo Rappallini