La avanzada de San Juan y Mendoza para la refinanciación de las deudas de las PyMes a tasas más bajas sin subsidios del Estado

En el marco de la Expo Minera y de su participación en el almuerzo de autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezado por su presidente Martín Rapallini , el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu , mantuvo un mano a mano con DIARIO DE CUYO y dejó una definición sobre el presente económico de las pequeñas y medianas empresas: “Las PyMEs son la cuna de la mano de obra de Argentina”.

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El funcionario del gobernador Alfredo Cornejo llegó a San Juan para profundizar la agenda común con el ministro sanjuanino Gustavo Fernández y resaltó el cambio de paradigma entre ambas provincias. “Por fin, después de muchos años, entendimos que somos complementarios y no competitivos”, aseguró.

Según explicó, Mendoza y San Juan avanzan en una estrategia conjunta vinculada a la minería, la vitivinicultura, la logística y el manejo del agua , con reuniones permanentes entre funcionarios y coordinación política impulsada también por los gobernadores. “Creemos que solucionamos problemas a las empresas y damos las condiciones adecuadas para que la inversión se venga a radicar en nuestro territorio. Y esto también es seguridad jurídica”, afirmó.

Pero uno de los ejes centrales de su visita estuvo puesto en la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. Vargas Arizu reveló que trabajan junto al Banco Nación, la UIA y las uniones industriales de Mendoza y San Juan para renegociar deudas empresarias generadas por el fuerte aumento de tasas registrado durante la segunda mitad del año pasado.

“Consideramos que la tasa se elevó excesivamente, dejando afuera a muchas PyMEs y complicando a muchas otras”, señaló. Y agregó que el objetivo es lograr una refinanciación “a tasas más bajas”, sin pedir subsidios estatales. “Eso va a beneficiar a todas las PyMEs del país, que tanta falta le hacen a Argentina”, sostuvo.

El ministro mendocino puso especial énfasis en el rol estructural que cumplen esas empresas en la economía nacional. “Argentina tiene muy pocas PyMEs, hay alrededor de 600 mil y deberíamos tener dos millones. El 70 o 75% de la mano de obra la dan las PyMEs”, afirmó. En esa línea, defendió el modelo de empresas familiares y de escala regional como motor del desarrollo económico.

Además, consideró que el país necesita aliviar la carga financiera y tributaria para que el sector privado pueda expandirse. “La economía se va a desarrollar mucho mejor con PyMEs fuertes”, insistió.

En otro tramo de la entrevista, Vargas Arizu también reclamó mayor inversión nacional en infraestructura vial y apuntó especialmente al deterioro de las rutas que unen ambas provincias. “La Ruta 7 y la Ruta 40 no reciben un peso desde hace 40 años. Necesitamos una doble vía completa entre Mendoza y San Juan”, reclamó.

El funcionario valoró además el nuevo vínculo político entre las provincias cuyanas y destacó que hoy existe una visión regional compartida. “Es todo un símbolo para el país que tres provincias que durante mucho tiempo casi no se hablaban hoy trabajen juntas”, indicó.

Sobre el potencial económico de la región, sostuvo que Mendoza y San Juan concentran cerca del 90% de la vitivinicultura argentina y tienen enormes posibilidades de crecimiento conjunto en minería, agroindustria y logística. “Tenemos mucho para aportar y, sobre todo, para dar el ejemplo al país de que la unión de las provincias puede generar desarrollo”, concluyó.