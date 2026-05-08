Menara Construcciones fortalece su posicionamiento en minería con respaldo industrial, logística propia y presencia estratégica en San Juan

Con más de seis décadas de trayectoria en el sector de la construcción e ingeniería, Menara Construcciones consolida su expansión dentro de la industria minera argentina a través de una propuesta integral que combina capacidad operativa, infraestructura propia, experiencia técnica y una fuerte presencia territorial en San Juan.

La compañía desarrolló una división especializada orientada a brindar soluciones para proyectos mineros de gran escala , con foco en estructuras metálicas, infraestructura civil, movimiento de suelos, hidráulica, logística de altura y mantenimiento operativo. Todo esto respaldado por una estructura corporativa que le permite responder con rapidez y eficiencia a las exigencias de la actividad minera.

Uno de los principales diferenciales de Menara es su capacidad instalada. La firma cuenta con 78.500 metros cuadrados de instalaciones propias destinadas a logística, fabricación y servicios , además de una flota de más de 180 vehículos y equipos de maquinaria pesada preparados para operar en distintos escenarios geográficos y técnicos.

A esto se suma la certificación ISO 9001:2015 en sus procesos de fabricación, un estándar internacional que avala la calidad y precisión de sus desarrollos industriales.

Base operativa en San Juan: cercanía y respuesta inmediata

En una industria donde los tiempos de respuesta son determinantes, Menara apuesta por la proximidad territorial. La empresa posee una base operativa estratégica en la provincia de San Juan, desde donde articula tareas logísticas, gestión de permisos, soporte técnico y mantenimiento crítico para proyectos vinculados a minería.

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La presencia local permite agilizar procesos clave como permisos de ascenso, cartas de traslado y coordinación de transporte pesado hacia yacimientos, reduciendo tiempos operativos y mejorando la eficiencia logística en alta montaña.

Además, la compañía destaca contar con personal técnico y operativo especializado en trabajos en condiciones extremas, una característica cada vez más valorada dentro del desarrollo minero nacional.

Ingeniería, fabricación y ejecución integral

Dentro de sus unidades de negocio, Menara sobresale por su capacidad en ingeniería y estructuras metálicas. La empresa posee una de las plantas de fabricación más modernas del país, equipada con tecnología de precisión y procesos automatizados para el desarrollo de estructuras destinadas a edificios industriales, galpones y soportes de alta carga.

El servicio incluye ingeniería de detalle, fabricación propia y montaje en obra, permitiendo desarrollar proyectos integrales desde la concepción hasta la ejecución final.

La compañía también brinda soluciones en infraestructura civil y movimiento de suelos, incluyendo excavaciones, compactación técnica, obras viales, fundaciones especiales y construcción de bases para maquinaria pesada utilizada en molienda y procesamiento minero.

En paralelo, desarrolla proyectos de ingeniería sanitaria e hidráulica, con sistemas de conducción de agua, drenajes industriales, redes cloacales y sistemas de protección contra incendios bajo normativa internacional.

Un ecosistema estratégico para la minería Otro punto central dentro de la estructura de Menara es Acerma, su unidad vinculada al abastecimiento de acero y perfilería mediante alianzas estratégicas con Ternium y Acindar-ArcelorMittal. Gracias a este esquema, la empresa garantiza stock inmediato, logística propia y provisión directa de materiales sin intermediarios.

El ecosistema se complementa con un centro de operaciones de 11.000 metros cuadrados destinado al acopio y procesamiento de acero, fortaleciendo así la capacidad de respuesta frente a proyectos de gran escala.

Seguridad y sustentabilidad como pilares La firma sostiene además una política basada en seguridad operativa, prevención y sustentabilidad ambiental. Según detalla la compañía, el objetivo permanente es alcanzar “cero incidentes”, promoviendo capacitaciones continuas para trabajos en altura y protocolos específicos para operaciones en zonas de cordillera.

“En Menara Mining, la seguridad no es un requerimiento, es un valor fundamental”, destaca la empresa dentro de su presentación institucional.

Con experiencia comprobada en proyectos industriales de gran escala y una estructura preparada para responder a las demandas de la minería moderna, Menara Construcciones busca consolidarse como uno de los actores con mayor proyección dentro del ecosistema de infraestructura y servicios para el sector minero argentino.