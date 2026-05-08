ATA presentó su Reporte de Sustentabilidad con foco social, educativo y ambiental

Con la participación del vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, la empresa ATA presentó su Reporte de Sustentabilidad 2025, un documento que resume las principales acciones desarrolladas durante el último año y define los ejes estratégicos sobre los que buscará profundizar su trabajo social, educativo y ambiental en la provincia.

Día de la Minería en San Juan: Luis Lucero defendió el RIGI y habló de "50 mil millones de dólares" en inversiones

Claudio Zuchovicki: "Es clave asumir riesgos con inteligencia, la minería no es un sector para improvisados"

Durante la actividad , el director de la firma, Carlos Solá, explicó que el informe representa una herramienta para ordenar y fortalecer las iniciativas de la empresa vinculadas a la eficiencia operativa, la economía circular y el acompañamiento a comunidades vulnerables.

“ Es un punto de partida este informe para el futuro. Nos va a permitir ordenarnos y trabajar mucho más para la obtención de eficiencia operativa y el apoyo a las comunidades. El foco nuestro es atender las necesidades de la gente”, expresó Solá durante la presentación.

El directivo también destacó la trayectoria de la empresa en San Juan y el vínculo construido con distintos sectores de la comunidad. “Hace 23 años que estamos radicados en la provincia y tenemos como foco el apoyo y la ayuda a las comunidades”, señaló.

ATA SAN JUAN EXPO MINERA2026 (3)

Entre las iniciativas incluidas en el reporte, ATA resaltó el fortalecimiento del programa alimentario que desarrolla en la localidad de Rodeo, destinado a niños en situación de vulnerabilidad y madres solteras. Asimismo, remarcó la continuidad del trabajo conjunto con el Servicio Penitenciario provincial, iniciativa orientada al reciclaje y reutilización de materiales descartados.

A través de este programa, personas privadas de la libertad fabrican bancos, pupitres y otros elementos que luego son destinados a escuelas de distintos puntos de San Juan, promoviendo tanto la reinserción social como el aprovechamiento sustentable de materiales.

En otro tramo de su exposición, Solá remarcó que una de las prioridades de la empresa continúa siendo la educación y la capacitación de jóvenes como herramienta de inclusión laboral.

ATA SAN JUAN EXPO MINERA2026 (4)

“Lo hacemos a través de la educación para posibilitar que las personas y los jóvenes adquieran nuevas herramientas que les permitan obtener un empleo, y ese trabajo digno hará crecer a su familia”, afirmó. “Lo hacemos a través de la educación para posibilitar que las personas y los jóvenes adquieran nuevas herramientas que les permitan obtener un empleo, y ese trabajo digno hará crecer a su familia”, afirmó.

Por su parte, Fabián Martín valoró el trabajo social que ATA viene realizando en la provincia y destacó el contexto de crecimiento que atraviesa actualmente San Juan en materia minera y productiva. Además, sostuvo que el desarrollo de inversiones y empleo requiere del trabajo conjunto entre el sector público y privado, con especial atención al cuidado ambiental y la optimización de los recursos.

Con la presentación de su Reporte de Sustentabilidad 2025, ATA consolidó una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo comunitario, la formación, el reciclaje y el fortalecimiento de políticas de sustentabilidad en San Juan.