La Cámara Minera de San Juan reunió a referentes de todo el país para impulsar una agenda federal del sector

La Cámara Minera de San Juan encabezó un encuentro nacional de cámaras mineras que reunió en San Juan a representantes de distintas provincias y referentes de empresas vinculadas al sector, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo común para fortalecer el desarrollo de la minería argentina .

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La actividad se realizó en el marco del Día de la Minería y posicionó nuevamente a San Juan como uno de los principales centros de discusión y planificación de la actividad minera a nivel nacional. Según se informó en el comunicado oficial, el encuentro permitió “unificar criterios frente a los desafíos que atraviesa la industria en la actualidad”.

Durante la jornada, las cámaras participantes acordaron avanzar sobre una hoja de ruta conjunta enfocada en cuatro ejes principales : desarrollo de proveedores locales, fortalecimiento de la licencia social, articulación institucional y programas de profesionalización y capacitación técnica para trabajadores del sector.

En relación con el desarrollo de proveedores, se planteó la necesidad de potenciar los planes de contratación local que llevan adelante las operadoras mineras, con el propósito de fortalecer las cadenas de valor regionales y ampliar el impacto económico en cada territorio. También se destacó la importancia de profundizar el vínculo con las comunidades mediante políticas de transparencia y compromiso social.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de consolidar condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica para facilitar inversiones de gran escala. En ese sentido, se remarcó la importancia de mantener un trabajo coordinado con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de cada provincia.

El presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Morea, valoró el encuentro y sostuvo que se trató de “un excelente espacio para compartir experiencias, desafíos y oportunidades de seguir implementando las mejores prácticas de minería sostenible en todas las provincias donde operan las empresas que conforman nuestras cámaras”.

Participaron representantes de las cámaras mineras de Mendoza, Catamarca, Jujuy, Salta y Santa Cruz, además de autoridades de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y ejecutivos de compañías vinculadas al sector. Entre los asistentes estuvieron Franco Mignacco, Juan Gilly, Guillermo Pensado, Verónica Nohara y Alejandra Cardona, junto a referentes de empresas como Fortescue, Pan American Silver y Minera Peregrine Argentina.

Desde la Cámara Minera de San Juan destacaron que el encuentro buscó consolidar “programas de trabajo sólidos y alineados” para garantizar que la minería continúe posicionándose como uno de los motores del desarrollo productivo nacional.