    • 8 de mayo de 2026 - 21:00

    Claudio Zuchovicki analizó el impacto de la minería en la economía ante empresarios sanjuaninos

    En el marco de la Expo San Juan Minera, el economista participó de una charla organizada por CASEMI junto a entidades empresariales y financieras, donde expuso sobre el escenario económico nacional, el rol de las provincias y las perspectivas del sector minero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En plena realización de la Expo San Juan Minera, la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) concretó una de las actividades empresariales más convocantes del evento: la charla encabezada por el economista Claudio Zuchovicki, quien disertó ante empresarios sanjuaninos sobre el presente económico del país y las oportunidades que abre la minería para las economías regionales.

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    El encuentro se desarrolló este viernes en el Salón Eloy Camus del Centro Cívico y reunió a representantes del sector privado, referentes de la actividad minera y autoridades vinculadas al desarrollo económico provincial. La actividad fue organizada por CASEMI junto a la Bolsa de Comercio de San Juan y Compañía de Negocios.

    Durante la exposición, Zuchovicki abordó distintos ejes vinculados al escenario económico nacional e internacional, haciendo especial foco en el papel que tendrán las provincias mineras y particularmente San Juan en el nuevo contexto económico. Además, analizó el comportamiento de los mercados globales, las proyecciones para la minería y el impacto que la actividad genera sobre las economías locales.

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    Desde CASEMI destacaron la relevancia de contar con un especialista de trayectoria internacional para brindar herramientas de análisis a los empresarios sanjuaninos. También remarcaron que el objetivo fue generar un espacio donde el sector privado pudiera interiorizarse sobre “lo que se viene en materia minera y cómo ésta transforma la economía”, en un contexto donde San Juan aparece como una de las provincias con mayores perspectivas de crecimiento vinculadas a la actividad extractiva.

    La presencia de Zuchovicki despertó gran interés debido a su amplia experiencia en el ámbito financiero y bursátil. Actualmente se desempeña como gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, además de presidir Bolsas y Mercados Argentinos y ocupar la secretaría general de la Federación Iberoamericana de Bolsas.

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    La convocatoria estuvo dirigida a empresarios locales mediante invitación, debido al cupo limitado del auditorio, aunque desde la organización evaluaron habilitar pantallas en sectores anexos ante la importante demanda de asistentes.

    La actividad contó además con el apoyo de distintas instituciones públicas y privadas, entre ellas el Gobierno de San Juan, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, Banco San Juan, Veladero, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y diversas empresas ligadas al sector productivo y minero.

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