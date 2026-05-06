Cambio de sede: la charla de Claudio Zuchovicki se realizará en el Teatro Sarmiento

El evento será este viernes a las 16.30 y ya tiene cupo completo. Estará dirigido a empresarios y referentes del ámbito económico local.

La charla del economista Claudio Zuchovicki en San Juan cambió de sede y finalmente se realizará en el Teatro Sarmiento, ubicado sobre avenida Alem, casi Libertador.

Inicialmente prevista en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico, la actividad se desarrollará este viernes 8 de mayo a las 16.30 y estará orientada principalmente a empresarios, dirigentes y actores vinculados a la actividad económica local.

Bajo el título “¿Arranca la economía argentina? ¿Es el momento de las provincias?”, la disertación abordará el escenario económico actual, las perspectivas a nivel global y el rol que pueden desempeñar las provincias en este contexto, con especial énfasis en sectores estratégicos como la minería.

El encuentro, que cuenta con la invitación especial de DIARIO DE CUYO, es organizado por la Bolsa de Comercio de San Juan, la Cámara de Servicios Mineros y Comunidad de Negocios, en el marco de una agenda que busca aportar análisis y herramientas para la toma de decisiones en un contexto económico desafiante.