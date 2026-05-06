    • 6 de mayo de 2026 - 15:03

    Cambio de sede: la charla de Claudio Zuchovicki se realizará en el Teatro Sarmiento

    El evento será este viernes a las 16.30 y ya tiene cupo completo. Estará dirigido a empresarios y referentes del ámbito económico local.

    Claudio Zuchovicki.

    Claudio Zuchovicki.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La charla del economista Claudio Zuchovicki en San Juan cambió de sede y finalmente se realizará en el Teatro Sarmiento, ubicado sobre avenida Alem, casi Libertador.

    Leé además

    el economista claudio zuchovicki llega a san juan para disertar sobre lo que se viene en economia a nivel global y el rol de la mineria

    El economista Claudio Zuchovicki llega a San Juan para disertar sobre lo que se viene en economía a nivel global y el rol de la minería
    Alivio en los mercados por Argentina.

    Suben los bonos argentinos tras la mejora en la calificación crediticia y cede el riesgo país

    Inicialmente prevista en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico, la actividad se desarrollará este viernes 8 de mayo a las 16.30 y estará orientada principalmente a empresarios, dirigentes y actores vinculados a la actividad económica local.

    Bajo el título “¿Arranca la economía argentina? ¿Es el momento de las provincias?”, la disertación abordará el escenario económico actual, las perspectivas a nivel global y el rol que pueden desempeñar las provincias en este contexto, con especial énfasis en sectores estratégicos como la minería.

    El encuentro, que cuenta con la invitación especial de DIARIO DE CUYO, es organizado por la Bolsa de Comercio de San Juan, la Cámara de Servicios Mineros y Comunidad de Negocios, en el marco de una agenda que busca aportar análisis y herramientas para la toma de decisiones en un contexto económico desafiante.

    Zuchovicki, reconocido analista y referente del mercado de capitales, centrará su exposición tanto en la coyuntura nacional como en las tendencias internacionales que impactan en la Argentina. Según informaron los organizadores, el evento ya cuenta con cupo completo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Subsidios extras para el gas.

    Más subsidios al gas: quiénes pueden acceder y cómo obtener el descuento extra

    fuerte apoyo de la industria vitivinicola de san juan a la quita del aporte obligatorio para la coviar: bogedas y vinateros celebraron

    Fuerte apoyo de la industria vitivinícola de San Juan a la quita del aporte obligatorio para la COVIAR: bogedas y viñateros celebraron

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la coviar rechazo la quita del aporte obligatorio y califico la medida de improcedente e inoportuna

    La COVIAR rechazó la quita del aporte obligatorio y calificó la medida de "improcedente e inoportuna"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El dólar blue continúa en alza. 

    El dólar blue avanzó por segundo día consecutivo y estiró la brecha con el oficial: a cuánto cerró en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo