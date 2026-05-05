El dólar blue avanzó por segundo día consecutivo y estiró la brecha con el oficial: a cuánto cerró en San Juan

El dólar blue volvió a subir este martes, cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city porteña. En San Juan también continuó en alza y la suba fue de $10 con respecto al cierre del lunes donde también había subido. Lo cierto es que en la provincia cerró en $1.350 para la compra y $1.450 para le venta.

El dólar blue registró su mayor caída semanal en casi tres meses: a cuánto cerró en San Juan

Mientras el dólar oficial subió luego de tres jornadas a la baja, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

El billete informal se puso al nivel de dólar minorista en el Banco Nación (BNA) y estiró la brecha con el dólar mayorista a un 1,6%. En lo que va de la semana, el tipo de cambio paralelo ya subió $15 y se recuperó de la baja acumulada durante el mes de abril.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.393 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 5 de mayo

El dólar CCL opera a $1.486,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%.

Valor del CCL hoy, martes 5 de mayo

El dólar MEP opera a $1430,21 y la brecha con el dólar oficial es de 2,7%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 5 de mayo

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 5 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 5 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,87, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 5 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.543,47, según Binance.