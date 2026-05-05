    • 5 de mayo de 2026 - 17:36

    El dólar blue avanzó por segundo día consecutivo y estiró la brecha con el oficial: a cuánto cerró en San Juan

    El tipo de cambio informal volvió a escalar dentro de la franja de los $1.400 y ya trepó $15 en esta semana. La cotización del dólar blue en San Juan.

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    El dólar blue continúa en alza. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar blue volvió a subir este martes, cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city porteña. En San Juan también continuó en alza y la suba fue de $10 con respecto al cierre del lunes donde también había subido. Lo cierto es que en la provincia cerró en $1.350 para la compra y $1.450 para le venta.

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    El billete informal se puso al nivel de dólar minorista en el Banco Nación (BNA) y estiró la brecha con el dólar mayorista a un 1,6%. En lo que va de la semana, el tipo de cambio paralelo ya subió $15 y se recuperó de la baja acumulada durante el mes de abril.

    A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 5 de mayo

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.393 para la venta.

    Valor del CCL hoy, martes 5 de mayo

    El dólar CCL opera a $1.486,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%.

    Valor del dólar MEP hoy, martes 5 de mayo

    El dólar MEP opera a $1430,21 y la brecha con el dólar oficial es de 2,7%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, martes 5 de mayo

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,5.

    Cotización del dólar cripto hoy, martes 5 de mayo

    El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,87, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, martes 5 de mayo

    Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.543,47, según Binance.

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