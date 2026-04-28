El dólar oficial cayó tras una racha de 4 subas al hilo, pero se mantuvo arriba de $1.400

El dólar oficial cayó este lunes tras cuatro jornadas al alza, pero se sostuvo sobre los $1.400 en el segmento mayorista , aunque el mercado interpreta el movimiento como un reacomodamiento dentro de un escenario todavía dominado por la calma cambiaria.

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A nivel mayorista, el tipo de cambio pierde $12,5 (0,9%) a $1.404,5 para la venta. Pese al repunte de las ruedas pasadas, el tipo de cambio continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias fijado por el BCRA, que hoy se estableció en $1.699,98. La distancia entre ambos valores ronda todavía el 21%.

Los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta el 0,8%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio se ubicará a $1.406 para fines de abril y a $1.628 para el cierre de diciembre.

En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) cerró a $1.430 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó en $1.859. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio promedió los $1.435,68 para la venta.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.502,6, mientras que el MEP lo hace a $1.447,2. En tanto, el dólar blue cotiza a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Por qué subió el dólar

En la city sostienen que el rebote responde a una combinación de factores coyunturales y estacionales, más que a un cambio de tendencia. El operador Gustavo Quintana señaló que en las jornadas previas al cierre de mes suele observarse una mayor demanda de divisas por cobertura y cierre de posiciones. A eso se sumó el movimiento de empresas que habían postergado pagos en moneda extranjera esperando nuevas bajas del dólar y que ahora aceleraron cancelaciones al detectar un cambio de tendencia.

Otro factor relevante fue la menor oferta temporal de divisas del agro. Las demoras climáticas en la cosecha gruesa ralentizaron parcialmente el ingreso de dólares del sector exportador, reduciendo la oferta en el mercado oficial. Además, el propio Banco Central continuó comprando reservas, lo que también agrega demanda sobre el mercado cambiario.

El BCRA continúa con la acumulación de reservas

Según datos privados, las compras oficiales ya superan los u$s6.815 millones en lo que va de 2026. Esa dinámica explica parte de la firmeza reciente del dólar, aunque al mismo tiempo fortalece la posición de reservas del organismo. La estrategia oficial sigue centrada en aprovechar la mayor oferta estacional de divisas para recomponer activos externos sin alterar la estabilidad financiera.

Dólar blue: a cuánto cotizó hoy en San Juan

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En San Juan cerró en $1.360 para la compra y $1.460 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 28 de abril

El dólar CCL cerró a $1.504,39 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.1%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 28 de abril

El dólar MEP cerró a $1.447,99 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.501,56, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.192, según Binance.