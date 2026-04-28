Bajó la carne en San Juan, pero no todas las carnicerías tocaron los precios: el motivo, atado al consumo

El mercado de la carne está pasando por un momento complejo en todo el país con una gran caída del consumo, tocando mínimos históricos en los últimos 20 años. A ello se suman los costos que son cada vez más elevados. Sin embargo, durante abril se registró una baja en los precios, aunque no todos los consumidores lo vieron reflejados en los mostradores y los carteles de precios en las carnicerías de San Juan.

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Sebastián Parra, de Carnes Parra; y Claudio Silva de Frigorífico Iñaki confirmaron a DIARIO DE CUYO que durante abril el precio de la carne en gancho tuvo una baja promedio de entre el 8% y el 10% . Si bien la misma no se dio de manera repentina, los empresarios han ido detectando esta baja gradual. Pese a ello, se dieron dos escenarios.

Por un lado, pese a la desaceleración de los precios el consumo no repunta. “Estamos hablando de una caída en las ventas de carne vacuna del 38%, porque ha cambiado mucho la conducta de los consumidores”, destacó Silva. A la búsqueda de cortes económico y el reemplazo de una carne por otras (la vacuna por la de cerdo, por ejemplo), se suma el menor consumo per cápita, un fenómeno que se viene dando desde hace un tiempo a esta parte.

Para tener una idea, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en su informe mas reciente sobre el consumo de carne en Argentina señaló que en promedio un ciudadano disminuyó cinco kilos de ingesta de carne vacuna. Según los registros de la Fada, el consumo anual per cápita de carne vacuna bajó de 49,5 a 44,5 kilos este año, mientras que la carne porcina ascendió a 19,3 kilos por persona. La principal causa es la distorsión de precios: la carne de vaca aumentó 64% en el último año, mientras que la de cerdo subió 25%.

A ello se suma que, pese a la baja, no todas las carnicerías procedieron a tocar los precios. “No se baja de manera abrupta porque siempre sucede el mismo fenómeno, cuando baja el precio no se toca ya que los costos fijos se mantienen y al haber menos ventas, se debe sacar lo suficiente para pagar sueldos y no cerrar carnicerías”, detalló Silva.

Una baja de precios en la carne que no se sostendrá en el tiempo, el análisis del sector

La lógica comercial llevaría a interpretar que a medida que se siga profundizando la caída del consumo, el precio de la carne vacuna seguirá su curso descendente. Sin embargo, desde el sector no lo analizan desde esa manera.

Sobre este punto Parra explicó que, de acuerdo a lo que se viene, el precio de la carne podría subir en mayo, teniendo en cuenta que entra en vigencia el Acuerdo Comercial Mercosur – Unión Europea, lo que podría llevar a una demanda mayor del producto en el mercado exportador.

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“La demanda del exterior puede llevar a una modificación en el precio. Las exportaciones no nos convienen porque aumenta el precio, pero es la única forma que el productor tiene de vender y aumentar el plantel de vacas”, destacó Parra.

Para saber si los valores se mantienen o suben se deberá esperar entonces las próximas semanas, mientras el mercado continúa atravesando una de las crisis más delicadas de los últimos tiempos que impacta de manera general en todo el país.