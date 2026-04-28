    • 28 de abril de 2026 - 09:01

    Desde el Ministerio de Producción estiman que en la primera quincena de mayo tratarán la ley de proveedores mineros

    El ministro de Producción, Gustavo Fernández, confirmó que el proyecto está en su etapa final de consultas.

    Minería.

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    El Gobierno provincial avanza en la elaboración de la llamada Ley de Desarrollo Local Minero, conocida comúnmente como "ley de proveedores mineros", una iniciativa clave para ordenar y potenciar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la actividad. Según confirmó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, el proyecto será presentado “dentro de la primera quincena de mayo” en la Cámara de Diputados.

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    El funcionario explicó que la norma —comúnmente conocida como ley de proveedores— se encuentra en la etapa final de consultas, tras una serie de reuniones con distintos sectores. En ese marco, detalló que participaron municipios como Iglesia, Jáchal y Calingasta, además de cámaras empresarias, proveedores y representantes de la actividad minera.

    Fernández aclaró que el enfoque del proyecto va más allá de los proveedores, ya que también incluye aspectos vinculados al empleo y al desarrollo de las comunidades. En ese sentido, subrayó la necesidad de definir con precisión qué se considera “local”, diferenciando entre empresas de las zonas de influencia directa, del resto de la provincia y del ámbito nacional.

    Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la fijación de objetivos progresivos: se apunta a alcanzar un 80% de empleo local y un 60% de participación de proveedores sanjuaninos en bienes y servicios disponibles en la provincia. Sin embargo, el ministro remarcó que no se trata de cupos obligatorios, sino de metas a cumplir mediante planes de desarrollo presentados por las empresas.

    “El objetivo es dar previsibilidad, identificar las brechas entre la demanda y la oferta local y trabajar en el tiempo para cerrarlas”, sostuvo. “El objetivo es dar previsibilidad, identificar las brechas entre la demanda y la oferta local y trabajar en el tiempo para cerrarlas”, sostuvo.

    El proyecto busca, además, fomentar la asociación entre empresas locales y grandes compañías, promoviendo el desarrollo de capacidades y mayor valor agregado en la provincia. Desde el Ejecutivo destacaron que la ley apunta a acompañar el crecimiento esperado de la minería, pero con un enfoque gradual y evitando generar expectativas desmedidas sobre impactos inmediatos en el empleo.

    De cumplirse los plazos previstos, la iniciativa ingresará a la Legislatura en las próximas semanas, donde comenzará su debate formal.

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