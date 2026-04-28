    • 28 de abril de 2026 - 08:57

    Confirmaron la fecha de pago para la Administración Pública Provincial

    El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunció que los haberes correspondientes al mes de abril estarán disponibles para su retiro a partir de este jueves.

    Cronograma de pagos.

    Cronograma de pagos.

    Foto:

    El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia oficializó este martes el calendario de pagos para los trabajadores estatales. Según el informe emitido por la cartera económica, los haberes correspondientes al mes de abril de 2026 estarán acreditados en las cuentas sueldo el próximo jueves 30 de abril.

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    La medida garantiza que la totalidad de los agentes que integran la Administración Pública Provincial cuenten con sus salarios antes del cierre del mes en curso. Los fondos podrán ser retirados a través de los cajeros automáticos de las entidades bancarias habituales o utilizados mediante los diversos canales electrónicos de pago desde las primeras horas de la jornada indicada.

    Desde el Ejecutivo destacaron que "el cumplimiento de este cronograma busca brindar previsibilidad a los empleados públicos, asegurando la disponibilidad de los haberes de manera efectiva y dentro de los plazos estipulados". Asimismo, se instó a los usuarios a priorizar el uso de herramientas digitales y tarjetas de débito para agilizar las transacciones y evitar filas innecesarias en las terminales bancarias durante el día de cobro.

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