Confirmaron la fecha de pago para la Administración Pública Provincial

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunció que los haberes correspondientes al mes de abril estarán disponibles para su retiro a partir de este jueves.

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El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia oficializó este martes el calendario de pagos para los trabajadores estatales. Según el informe emitido por la cartera económica, los haberes correspondientes al mes de abril de 2026 estarán acreditados en las cuentas sueldo el próximo jueves 30 de abril.

La medida garantiza que la totalidad de los agentes que integran la Administración Pública Provincial cuenten con sus salarios antes del cierre del mes en curso. Los fondos podrán ser retirados a través de los cajeros automáticos de las entidades bancarias habituales o utilizados mediante los diversos canales electrónicos de pago desde las primeras horas de la jornada indicada.