Consumo masivo: cayó 5,1% en marzo y suma tres meses en baja

El consumo masivo en Argentina volvió a mostrar señales de debilidad en marzo, con una caída interanual del 5,1% y tres meses consecutivos en baja. Según datos de la consultora Scentia, la retracción se da en un contexto donde los principales canales de venta reflejan una menor demanda sostenida , afectando la dinámica económica general.

Las ventas en mayoristas bajaron 0,7% en febrero y supermercados mostraron una leve mejora

El informe reveló que el consumo masivo tuvo un impacto fuerte en los canales tradicionales. Los supermercados registraron una baja del 7% interanual , mientras que los autoservicios independientes cayeron 5,1% .

Aún más pronunciada fue la caída en el canal mayorista, con un descenso del 8,8% , reflejando una menor compra para reposición o stockeo. También los kioscos y comercios tradicionales mostraron números negativos, con una baja del 4,5% .

En contraste con la caída general del consumo masivo , el comercio electrónico se destacó con un crecimiento del 34,3% interanual , consolidándose como el canal de mayor expansión.

Sin embargo, su peso dentro del total aún es limitado, por lo que no logra compensar la caída de los canales físicos , que siguen siendo predominantes en el consumo cotidiano.

Canastas con mayoría de retrocesos

El análisis por rubros también dejó un panorama preocupante: la mayoría de las categorías registró caídas interanuales. Entre las más afectadas se encuentran limpieza del hogar (-12%), perecederos (-9,7%) y productos de desayuno y merienda (-8,2%).

Otros segmentos como higiene y cosmética (-5%), alimentos (-4%) y bebidas sin alcohol (-1,4%) también mostraron bajas. Solo bebidas con alcohol creció un 2,6%, destacándose como la excepción en el mes.

Un primer trimestre en rojo

En el acumulado del año, el consumo masivo registra una caída del 3,1%, consolidando un escenario de retracción sostenida. La mayoría de las canastas mantiene variaciones negativas, lo que evidencia un consumo contenido y cauteloso por parte de los hogares.