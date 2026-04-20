Caída general del consumo y demora en la reactivación de la minería, los dolores de cabeza de los sectores productivos de San Juan

La realidad de la actividad productiva es cada vez más compleja. Factores que ya son conocidos como importaciones, altos costos, falta de competitividad equitativa, entre otros, terminan generando números en rojo durante cada cierre de ciclo. El balance del primer trimestre en San Juan no es positivo, o al menos así lo reflejaron desde la Federación Económica . Sin embargo, el óptimos reina entre los socios del espacio.

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Daniel Milla, presidente de la federación Económica San Juan, espacio que nuclea el grueso de las cámaras productivas de la provincia, aseguró a DIARIO DE CUYO que la baja del consumo se siente por igual en todos los rubros, con panoramas algunos más complejos que otros. Construcción, agricultura, comercio minorista, textiles, industrias en general, farmacias, servicio de transporte son solo algunos de los rubros que no están logrando repuntar durante el 2026.

“Esta compleja la situación. La caída del consumo nos genera una falta de rentabilidad, lo que hace difícil sostener las pequeñas empresas. Cualquier rubro del sector privado se encuentra en una situación complicada y completo”, indicó Milla.

“Hay empresarios que no ven una salida. Los sectores más pequeños apuntan al derrame económico que pueda producir la minería” , indicó el presidente de la Federación Económica.

El optimismo de la actividad privada sobre lo que pueda provocar la minería en San Juan es algo que se palpita en cada encuentro de sectores desde hace un par de años. El arribo de grandes compañías, los RIGI confirmados y avances importantes en el sector llevaron a interpretar que el “derroche” se iba a dar este año, pero en la práctica, aun no sucede.

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Ante esto, desde la Federación reacomodaron los plazos de expectativas, y si bien ahora comprenden que el derroche que genere la actividad minera en San Juan será más que importante, confían que no será en el corto plazo como venían especulando.

Al respecto, Milla aseguró: “Son varios proyectos los que van a trabajar en la provincia, que irán generando movimiento económico. En ese sentido creo que San Juan será una provincia muy productiva, pero no será inmediato”.

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Pese a que el panorama no es el mejor dentro de la actividad productiva de la provincia, al menos hasta el momento San Juan no figura entre las provincias con cierre masivos de industrias y quiebre de pymes. Así lo señalaron desde la Federación.

Sobre ello, Milla destacó: “No hemos tenido grandes cierres ni despidos másicos, más allá de alguna excepción. No es generalizado”. Sin embargo, aseguró que conocen sobre una tendencia a cerrar negocios por la alta presión impositiva, buscando reducir el tamaño o reinventarse de rubro tratando de sostenerse en la actividad privada. La existencia digital, dejando los locales físicos, también es una tendencia en crecimiento que están detectando en la provincia.

“La situación es compleja, pero no podemos en eso. Cada uno ha ido desarrollando supervivencia, el ser humano es creativo cuando las cosas no salen bien. Nuevas estrategias de venta, estudiar los perfiles de los consumidores, trabajar en capacitaciones. No podemos quejarnos 10 años por las importaciones, sino que tenemos que ver cómo competimos, de qué manera enfrentar esta situación. Son obstáculos que debemos ver la forma de contrarrestar”, finalizó Daniel Milla.