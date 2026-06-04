    • 4 de junio de 2026 - 10:26

    El Gobierno nacional aprobó nuevos cuadros tarifarios para la distribución de gas en todo el país: el detalle

    El ajuste tarifario responde a la suba de la tasa del gas propano.

    El Gobierno nacional aprobó nuevos cuadros tarifarios para la distribución de gas en todo el país: el detalle

    El Gobierno nacional aprobó nuevos cuadros tarifarios para la distribución de gas en todo el país: el detalle

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    El Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras de gas natural y propano indiluido del país, mediante una serie de resoluciones, publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

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    El ajuste tarifario, dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), impacta en usuarios de diversas regiones y responden a la readecuación de costos en el marco de la emergencia energética vigente, extendida hasta el 31 de diciembre de 2027.

    Las normativas formalizan la actualización del valor del gas propano indiluido por redes. Siguiendo instrucciones de la Secretaría de Energía, el ENREGE dispuso que el valor de este insumo se fije en un 60% del precio calculado según los procedimientos técnicos vigentes.

    Esta medida busca estandarizar los costos para aquellas localidades que no cuentan con acceso al gas natural convencional y dependen de este sistema de abastecimiento.

    El nuevo esquema mantiene la obligatoriedad de reflejar en las facturas las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), para asegurar que los sectores vulnerables mantengan el beneficio de la asistencia estatal.__IP__

    Los nuevos cuadros tarifarios entran en vigencia a partir de su publicación oficial, pero las distribuidoras tienen la obligación de publicarlos en diarios de gran circulación dentro de sus áreas licenciadas durante al menos tres días, garantizando así el derecho a la información de los usuarios.

    Nuevos valores

    • Región Pampeana y Sur: en localidades bonaerenses, los usuarios residenciales de bajo consumo (R1) bajo la órbita de Camuzzi Gas Pampeana enfrentarán un cargo fijo de $13.034,97 y un valor por metro cúbico de $361,63. En el sur del país, la actualización alcanza a Chubut, Santa Cruz y Neuquén a través de Camuzzi Gas del Sur y sus asociadas como HIDENESA y Distrigas S.A.
    • Litoral y Cuyo: en Santa Fe, los clientes de Litoral Gas verán cargos fijos desde los $11.085,09 para la categoría R1. Por su parte, en Mendoza, Distribuidora de Gas Cuyana fijó el cargo por metro cúbico en $399,97 para residentes, con cargos fijos que ascienden a $17.890,82 para la categoría inicial.
    • Noreste Argentino (NEA): la empresa Gas Nea S.A. aplicará tarifas plenas con variaciones por provincia: desde $452,63 en Corrientes hasta un máximo de $502,93 en Formosa por cada metro cúbico consumido.

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