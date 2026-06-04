El ajuste tarifario responde a la suba de la tasa del gas propano.

El Gobierno nacional aprobó nuevos cuadros tarifarios para la distribución de gas en todo el país: el detalle

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El Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras de gas natural y propano indiluido del país, mediante una serie de resoluciones, publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

El ajuste tarifario, dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), impacta en usuarios de diversas regiones y responden a la readecuación de costos en el marco de la emergencia energética vigente, extendida hasta el 31 de diciembre de 2027.

Las normativas formalizan la actualización del valor del gas propano indiluido por redes. Siguiendo instrucciones de la Secretaría de Energía, el ENREGE dispuso que el valor de este insumo se fije en un 60% del precio calculado según los procedimientos técnicos vigentes.

Esta medida busca estandarizar los costos para aquellas localidades que no cuentan con acceso al gas natural convencional y dependen de este sistema de abastecimiento.

El nuevo esquema mantiene la obligatoriedad de reflejar en las facturas las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), para asegurar que los sectores vulnerables mantengan el beneficio de la asistencia estatal.__IP__