El dólar oficial cayó por primera vez en la semana: el blue en San Juan cerró a $1.480

El dólar oficial retrocedió por primera vez en la semana este jueves , por se sostuvo por encima del dólar blue , en un fenómeno particular que se experimenta en el inicio de junio. En tanto, el Banco Central (BCRA) alcanzó su meta de compra anual de divisas en poco más de cinco meses .

El dólar oficial volvió a subir y tocó un nuevo máximo en cuatro meses: a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

El tipo de cambio oficial cayó $2 a $1.436,5 para la venta en el segmento mayorista . Sin embargo, la cotización se ubica lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy es de $1.767,17, con una brecha del 23%. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s597,7 millones.

Por su parte, los contratos de futuros operaron con mayoría de bajas por hasta 0,5% en casi todos los de tramos de 2026 y de 2027. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.454,5 para fines de junio y $1.632 para el cierre de diciembre. La jornada totalizó unos u$s1.229 millones.

En tanto, a nivel minorista retrocedió $5 a cotizar a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA) , lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.891,5. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA , la divisa se posicionó a $1.458,02 para la venta.

Los paralelos muestran una tendencia alcista más firme: el contado con liquidación (CCL) baja 0,1% a $1.513,46 y el MEP lo hace 0,3% $1.457,23. La brecha entre el CCL y el mayorista alcanza el 5,2%. El dólar blue , en tanto, se sostuvo a $1.435. En San Juan, sin movimientos, se vendió a $1.480.

Desde PPI destacaron que a diferencia de las ruedas previas, en las que la intervención del BCRA fue aparente en el mercado de futuros, el pasado miércoles fue evidente una participación oficial relevante en la curva dólar link. El volumen operado en TZV26 (dólar link con vencimiento el 30/06) saltó a casi u$s500 millones, desde un promedio de u$s$80 millones en las ruedas previas.

Esto sugiere ventas del BCRA en el mercado secundario de este título del Tesoro y marcaría un punto de inflexión en la tolerancia de la autoridad monetaria a una suba más "desordenada" del tipo de cambio.

Fuentes del mercado expresaron que a la mayor demanda por cobertura observada en las últimas ruedas se le suma y la debilidad de la curva en pesos podrían ser señales sobre un eventual cierre de apuestas de carry.

El BCRA alcanzó su meta anual de compras de reservas

Ayer el BCRA adquirió apenas u$s43 millones, la menor compra desde principios de marzo, aunque en el acumulado semanal el monto adquirido ya es de u$s273 millones. "Cabe destacar que la autoridad monetaria cumplió con su compromiso de comprar el 5% del volumen operado en el mercado cambiario", destacaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

Con esa compra, las reservas adquiridas por la autoridad monetaria desde el arranque del año ya son de u$s10.024 millones, habiendo alcanzado la meta acordada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo el año. La autoridad monetaria encadenó 100 ruedas con saldo positivo, exceptuando el 2 de enero. La compra diaria más alta se produjo el 10 de abril, con un registro de u$s457 millones.

Se trata de un cambio respecto al año pasado, cuando el equipo económico incumplió la meta de reservas pactada con el organismo multilateral. En aquel entonces se priorizó sostener la estabilidad cambiaria, decidiendo no forzar la compra de reservas para evitar saltos en el tipo de cambio.