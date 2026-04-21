Industrias advierten que la baja demanda golpea la producción

La economía argentina muestra señales de preocupación tras un informe oficial que revela el impacto de la caída del consumo en la producción. Según datos del Indec, la economía industrial enfrenta un escenario complejo, donde la falta de demanda interna se posiciona como el principal obstáculo.

De acuerdo al relevamiento del Indec, el 64,8% de las empresas industriales no prevé mejoras en el corto plazo , mientras que solo un porcentaje reducido espera crecimiento. Entre los principales problemas, la demanda interna insuficiente alcanza el 52,5% , muy por encima de otros factores como la competencia de importaciones o la incertidumbre económica.

En términos laborales, el panorama también es complejo: solo el 3,7% de las empresas prevé contratar personal , mientras que el 17,3% anticipa recortes. Esto refleja un escenario de cautela y ajuste dentro del sector productivo.

Las proyecciones para los próximos meses muestran un escenario mayormente estancado. El 64,8% de las industrias cree que la producción no variará , mientras que un 20,1% estima que disminuirá. En cuanto a las exportaciones, la mayoría considera que se mantendrán sin cambios, lo que limita las posibilidades de compensar la caída del mercado interno.

Respecto a los precios, el 38,2% de las empresas prevé aumentos , aunque más de la mitad cree que se mantendrán estables, reflejando un contexto de incertidumbre.

Supermercados y mayoristas: el consumo no repunta

El informe también relevó la situación en supermercados y autoservicios mayoristas. Allí, solo el 5,3% de las empresas considera que su situación es buena, mientras que un 37,3% la califica como negativa. El nivel de ventas se mantiene mayormente estable, pero con una proporción significativa por debajo de lo habitual.

La falta de demanda vuelve a aparecer como el principal problema, con el 58,7% de las respuestas, seguida por el costo laboral. Este dato confirma que el consumo sigue sin recuperarse.

Un escenario de cautela para los próximos meses

Las expectativas para el trimestre abril-junio son moderadas: el 69,3% de los empresarios no espera cambios, mientras que una minoría proyecta mejoras o un empeoramiento. En cuanto a los stocks, la mayoría se mantiene en niveles normales, lo que refleja una estrategia de prudencia frente a la incertidumbre.

El informe deja en claro que la economía argentina enfrenta un desafío clave: reactivar la demanda para sostener la producción y evitar un mayor enfriamiento del sector industrial.