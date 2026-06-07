Trabajadoras de casas particulares en San Juan: en dos años más de 650 empleadas dejaron de estar en blanco

Desde el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de San Juan señalaron que son cada vez más las empleadas que se encuentran en negro. Menos oportunidades, bajos salarios e informalidad, la realidad del sector.

“Estos últimos dos años para nosotras han sido terribles”. Así define Stella Zalazar, la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de San Juan, la realidad que atraviesa el sector. Con un mayor porcentaje de empleadas trabajando en la informalidad, desde el gremio apuntan a la complejidad a la hora de controlar.

De acuerdo a lo que señaló Zalazar, hace dos años atrás contaban con 1.100 trabajadoras registradas, es decir, trabajando en blanco, recibiendo aportes y cobertura de obra social. Actualmente, de ese total solo 430 continúan en blanco, conforme los datos que manejan desde el gremio. Lo llamativo es que el resto de las empleadas que dejaron de estar registradas continúan trabajando, incluso en los mismos hogares, pero bajo la informalidad. La situación económica actual es el principal factor detrás de la informalidad.

“Los empleadores prefieren pagar en negro porque se ahorran los aportes”, puntualiza Zalazar. Lamentablemente, pese a las desventajas que representa trabajar en negro, varias son las trabajadoras de la provincia que aceptan debido a la falta de ofertas que hay. Sucede que cuando ajusta el bolsillo, uno de los servicios que se suspende en los hogares es el de la empleada doméstica.

A la informalidad se suman situaciones que registran a diario en el sindicato. Empleadas que terminan realizando tareas de cuidado y labores por fuera de los que establece su rol en cada hogar; pagos por debajo de lo que se establece a nivel nacional; horas extras que luego no se reconocen son parte de las realidades que expresan las trabajadoras. Conforme explico Zalazar, muchas de las trabajadoras de casas particulares son jefas de hogar y en algunos casos el único ingreso, por lo que aceptan cualquier trato con tal de no perder el empleo y el ingreso, aunque esa decisión las termine perjudicando en el futuro.

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