Trabajadoras de casas particulares en San Juan: en dos años más de 650 empleadas dejaron de estar en blanco

“Estos últimos dos años para nosotras han sido terribles”. Así define Stella Zalazar, la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de San Juan, la realidad que atraviesa el sector. Con un mayor porcentaje de empleadas trabajando en la informalidad, desde el gremio apuntan a la complejidad a la hora de controlar.
De acuerdo a lo que señaló Zalazar, hace dos años atrás contaban con 1.100 trabajadoras registradas, es decir, trabajando en blanco, recibiendo aportes y cobertura de obra social. Actualmente, de ese total solo 430 continúan en blanco, conforme los datos que manejan desde el gremio. Lo llamativo es que el resto de las empleadas que dejaron de estar registradas continúan trabajando, incluso en los mismos hogares, pero bajo la informalidad. La situación económica actual es el principal factor detrás de la informalidad.
“Los empleadores prefieren pagar en negro porque se ahorran los aportes”, puntualiza Zalazar. Lamentablemente, pese a las desventajas que representa trabajar en negro, varias son las trabajadoras de la provincia que aceptan debido a la falta de ofertas que hay. Sucede que cuando ajusta el bolsillo, uno de los servicios que se suspende en los hogares es el de la empleada doméstica.
A la informalidad se suman situaciones que registran a diario en el sindicato. Empleadas que terminan realizando tareas de cuidado y labores por fuera de los que establece su rol en cada hogar; pagos por debajo de lo que se establece a nivel nacional; horas extras que luego no se reconocen son parte de las realidades que expresan las trabajadoras. Conforme explico Zalazar, muchas de las trabajadoras de casas particulares son jefas de hogar y en algunos casos el único ingreso, por lo que aceptan cualquier trato con tal de no perder el empleo y el ingreso, aunque esa decisión las termine perjudicando en el futuro.
Para Zalazar hay una realidad que desde hace años representa ser un inconveniente para la actividad, y es la imposibilidad de realizar controles efectivos. “Es muy difícil controlar cuando la trabajadora teme perder su trabajo, entonces se hacen pasar por miembros de la familia. A su vez es una realidad que no hay controles sobre la actividad, y por eso seguimos luchando, para que todas estén registradas”, indicó la secretaria del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares.
Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora en junio
- Tareas generales (con retiro): incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento.
Salario por hora: $3.600,66
Salario mensual: $441.729,02
- Tareas generales (sin retiro)
Salario por hora: $3.862,18
Salario mensual: $488.326,19.
- Asistencia y cuidado de personas (con retiro): contempla atención de niños, adultos mayores y/o enfermos
Salario por hora: $3.862,18
Salario mensual: $488.326,19
- Asistencia y cuidado de personas (sin retiro)
Salario por hora: $4.295,26
Salario mensual: $541.255,35
Salario por hora: $3.862,18
Salario mensual: $488.326,19
- Tareas específicas (con retiro)
Salario por hora: $4.083,26
Salario mensual: $499.868,28
- Tareas específicas (sin retiro)
Salario por hora: $4.453,26
Salario mensual: $553.536,65
- Supervisor/a (con retiro)
Salario por hora: $4.297,33
Salario mensual: $536.080,78
- Supervisor/a (sin retiro)
Salario por hora: $4.683,64
Salario mensual: $594.214,11
“Si bien tenemos escalas nacionales que se actualizan mes a mes, en la practica se paga menos, y la empleada lo acepta, porque no le queda otra. Esa es la realidad que hoy nos toca atravesar como trabajadoras de casas particulares”, reflexionó Stella Zalzar.