    • 7 de junio de 2026 - 12:15

    El costo de viajar en colectivo: con los extremos entre el Partido de la Costa y Pinamar, ¿en qué puesto está San Juan?

    Con las últimas actualizaciones de tarifa que se dieron en algunas jurisdicciones hubo movimientos en el ranking de tarifa. Las zonas más económicas, las más caras y el puesto de San Juan.

    Red Tulum.-
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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según los relevamientos realizados en mayo por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, la brecha entre el pasaje más económico del servicio de transporte público de pasajeros y la tarifa más elevada a nivel nacional supera los $1.900. Con San Juan fuera de las 10 jurisdicciones más económicas, con las últimas actualizaciones que se dieron en algunas regiones el ranking de tarifas sufrió modificaciones.

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    Conforme se puede observar en los números, algunos distritos apuntaron por realizar ajustes tarifarios con el propósito de recomponer los costos operativos; mientras que en otros puntos del país se mantienen tarifas que incluso se encuentran por debajo de los $1.000, ampliando aún más la brecha entre los extremos.

    Durante mayo zonas como Villa Mercedes tuvo uno de los incrementos más significativos del mes, aumentando un 17,65% el precio del boleto. Por su parte en Provincia de Buenos Aires el aumento fue del 16,33%; mientras que en Santa Fe el incremento autorizado fue del 10,47%, completando el podio de las mayores subas registradas durante el quinto mes del año.

    El ranking de los pasajes más caros y mas baratos de colectivos en el país

    Tomando como referencia el relevamiento de mayo, dentro de los tres pasajes de colectivos más caros que se registran en el país se encuentra en primer lugar Pinamar, con un pasaje de $2.625. Le siguen San Martín de los Andes a $2.500 y Centenario, ciudad de Neuquén, cierra el podio con una tarifa de $2.478.

    Completan el grupo de las tarifas más caras Pergamino (Buenos Aires) a $2.332, Bariloche (Rio Negro) a $2.046 y Eldorado (Misiones) a $2.000.

    Tarjeta SUBE.

    En el otro extremo se encuentran las tarifas más económicas. En total, once jurisdicciones registran tarifas de $1.000 y por debajo de ese costo. El pasaje más barato del país lo tiene el Partido de la Costa, con un boleto a $698; le siguen AMBA-Nación con un pasaje de $714; y en tercer lugar se encuentra CABA con una tarifa de $754.

    El ranking contempla 43 ciudades de todo el país, y San Juan se encuentra en el puesto 18 si partimos desde las tarifas más económicas. Con un pasaje base de $1.300, se encuentra por encima de Santa Rosa (La Pampa) que tiene un pasaje de $1.290; y por debajo de Posadas que cuenta con una tarifa de $1.365.

    Si observamos las ciudades de Cuyo, La Rioja y San Luis tienen los pasajes más económicos, a $1.000; mientras que Mendoza aparece en el puesto 22 con un boleto mínimo de $1.400, solo $100 por encima que el costro de San Juan.

    La brecha de valores en el servicio de transporte de pasajeros está influenciada bajo distintos factores. Subsidios provinciales, estructuras de costo, densidad poblacional y demanda del servicio son algunos de los aspectos que se consideran a la hora de definir el costo del pasaje.

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