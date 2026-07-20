Un colectivo chocó de atrás a un camión en la Ruta 12: cuatro personas quedaron internadas

El colectivo de larga distancia trasladaba a 52 pasajeros desde Buenos Aires hacia Puerto Iguazú. El conductor sería quien sufrió las lesiones de mayor gravedad.

Un colectivo de larga distancia chocó durante la madrugada de este lunes contra la parte trasera de un camión en la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad misionera de Capioví. Como consecuencia del impacto, varios pasajeros resultaron heridos y cuatro personas permanecían hospitalizadas.

El siniestro ocurrió cerca de las 5, en el kilómetro 1461. El micro Mercedes Benz, perteneciente a la empresa Crucero del Norte, había partido el domingo desde San Justo, provincia de Buenos Aires, y se dirigía hacia Puerto Iguazú con 52 pasajeros a bordo.

Por circunstancias que todavía son investigadas, el colectivo impactó desde atrás a un camión Scania que circulaba en la misma dirección, desde Posadas hacia Puerto Iguazú. El vehículo de carga era conducido por un hombre de 42 años.

Tras el choque, los pasajeros fueron evacuados y recibieron las primeras atenciones en el lugar. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a hospitales de Capioví, Puerto Rico y Eldorado. Tres personas continuaban internadas en esta última localidad, mientras que un menor también debió ser derivado para recibir atención médica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal Doce Misiones (@tv12misiones) Las imágenes muestran como evacuan a los pasajeros luego del accidente. Video instagram: @tv12misiones