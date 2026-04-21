Transporte público en San Juan: así quedaron las nuevas tarifas para viajar a todos los departamentos con el nuevo aumento

La suba es del 21,5% y rige desde este martes. La tarifa mínima pasó a $1.300.

San Juan cuenta con valores actualizados en la tarifa de boletos de colectivos.

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Desde este martes entraron en vigencia los nuevos valores del boleto del transporte público de pasajeros, según informó la Secretaría de Tránsito y Transporte. La actualización impacta en todas las secciones y representa un incremento del 21,5% respecto a la tarifa que regía desde comienzos de año.

El nuevo cuadro tarifario establece que la primera sección tendrá un costo de $1.300, mientras que se mantiene el beneficio del Boleto Escolar y Docente Gratuito. Desde el Ministerio de Gobierno señalaron que la medida busca garantizar la continuidad y calidad del servicio en todo el territorio provincial, en el marco del diálogo con los distintos actores del sistema.

En cuanto a los recorridos interdepartamentales, los valores quedaron definidos de la siguiente manera:

Albardón: $2.177,51

Pocito: $2.177,51