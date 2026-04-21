Transporte público en San Juan: así quedaron las nuevas tarifas para viajar a todos los departamentos con el nuevo aumento

Desde este martes entraron en vigencia los nuevos valores del boleto del transporte público de pasajeros, según informó la Secretaría de Tránsito y Transporte. La actualización impacta en todas las secciones y representa un incremento del 21,5% respecto a la tarifa que regía desde comienzos de año.
El nuevo cuadro tarifario establece que la primera sección tendrá un costo de $1.300, mientras que se mantiene el beneficio del Boleto Escolar y Docente Gratuito. Desde el Ministerio de Gobierno señalaron que la medida busca garantizar la continuidad y calidad del servicio en todo el territorio provincial, en el marco del diálogo con los distintos actores del sistema.
En cuanto a los recorridos interdepartamentales, los valores quedaron definidos de la siguiente manera:
9 de Julio: $2.177,51
San Martín: $2.459,18
Caucete: $3.553,35
Angaco: $2.459,18
25 de Mayo: $3.553,35
Zonda: $3.564,94
Ullum: $4.950,86
Sarmiento: $5.243,36
Jáchal: $21.829,27
Valle Fértil: $32.738,47
Iglesia: $36.378,48
Calingasta: $36.378,48
Las autoridades aclararon que la implementación de los nuevos valores se realizará de manera progresiva a través del sistema SUBE, por lo que cualquier modificación será informada con antelación a los usuarios.