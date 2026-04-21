    • 21 de abril de 2026 - 13:55

    Transporte público en San Juan: así quedaron las nuevas tarifas para viajar a todos los departamentos con el nuevo aumento

    La suba es del 21,5% y rige desde este martes. La tarifa mínima pasó a $1.300.

    San Juan cuenta con valores actualizados en la tarifa de boletos de colectivos.

    San Juan cuenta con valores actualizados en la tarifa de boletos de colectivos.

    Foto:

    Desde este martes entraron en vigencia los nuevos valores del boleto del transporte público de pasajeros, según informó la Secretaría de Tránsito y Transporte. La actualización impacta en todas las secciones y representa un incremento del 21,5% respecto a la tarifa que regía desde comienzos de año.

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    En cuanto a los recorridos interdepartamentales, los valores quedaron definidos de la siguiente manera:

    Albardón: $2.177,51

    Pocito: $2.177,51

    9 de Julio: $2.177,51

    San Martín: $2.459,18

    Caucete: $3.553,35

    Angaco: $2.459,18

    25 de Mayo: $3.553,35

    Zonda: $3.564,94

    Ullum: $4.950,86

    Sarmiento: $5.243,36

    Jáchal: $21.829,27

    Valle Fértil: $32.738,47

    Iglesia: $36.378,48

    Calingasta: $36.378,48

    Las autoridades aclararon que la implementación de los nuevos valores se realizará de manera progresiva a través del sistema SUBE, por lo que cualquier modificación será informada con antelación a los usuarios.

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