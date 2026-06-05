San Juan inauguró el sendero "Aguas de Vida" en el Parque de la Biodiversidad

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Ambiente , la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable inauguró el sendero interpretativo “Aguas de Vida” en el Paisaje Protegido Parque de la Biodiversidad, un nuevo espacio destinado a promover la educación ambiental, el turismo sostenible y el contacto directo con la biodiversidad provincial.

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El nuevo recorrido surge a partir de una de las acciones de conservación más importantes desarrolladas recientemente por el Gobierno de San Juan: el exitoso traslado de más de 3.300 ejemplares de fauna acuática desde el Lago del Parque de Mayo hacia el Parque de la Biodiversidad, donde hoy habitan en condiciones especialmente diseñadas para su bienestar y conservación.

El sendero permite a las familias sanjuaninas, estudiantes y turistas recorrer lagunas y sectores acondicionados donde pueden observar los ejemplares recuperados, conocer el trabajo que realiza la provincia en materia de conservación de especies y comprender la importancia de los ecosistemas acuáticos para el equilibrio ambiental.

El nombre “Aguas de Vida” refleja el valor del agua como elemento esencial para la biodiversidad y simboliza la nueva etapa que comenzaron los peces trasladados, que hoy cuentan con espacios más amplios, alimentación balanceada, monitoreo permanente y condiciones adecuadas para su desarrollo.

La propuesta incorpora además infraestructura sustentable elaborada con materiales reciclados. Bancos, cestos para residuos y cartelería fueron construidos con madera plástica obtenida a partir de residuos recuperados, integrando conceptos de economía circular y demostrando cómo los materiales descartados pueden transformarse en nuevos recursos al servicio de la comunidad.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Ambiente suma un nuevo atractivo al Parque de la Biodiversidad y fortalece su compromiso con la educación ambiental, la conservación de la fauna y la generación de espacios públicos que permitan a las familias conocer, disfrutar y valorar el patrimonio natural de San Juan.

La inauguración de “Aguas de Vida” representa una acción concreta que une conservación, recreación y aprendizaje, reafirmando que el cuidado del ambiente es una condición fundamental para construir un futuro sostenible para las próximas generaciones de sanjuaninos.