    • 28 de abril de 2026 - 06:00

    ¿El Día del Trabajador se celebra con asado en San Juan? El panorama del sector cárnico, donde abundan las expectativas

    Dos empresarios del rubro de la carne brindaron detalles sobre el movimiento en la previa al Día del Trabajador, donde el asado suele ser una tradición.

    Imagen ilustrativa

    Imagen ilustrativa

    Foto:

    Por Celeste Roco Navea

    Cada 1° de mayo se celebra el Día del Trabajador, siendo la fecha la excusa perfecta para prender el fuego y hacer un buen asado entre colegas y compañeros. Sin embargo, la caída del consumo que viene registrando el rubro de la carne vacuna parece que también impactará en la celebración, o al menos así lo perciben dos abastecedores locales que junto a DIARIO DE CUYO analizaron el panorama actual.

    Leé además

    Kicillof debutó en el PJ y llamó a marchar contra el Gobierno el 30 de abril  

    Kicillof asumió en el PJ bonaerense y convocó a marchar por el Día del Trabajador
    El próximo 30 de abril y 1 de mayo se realizará la tradicional fiesta del Día del Trabajador en Angaco con propuestas para toda la familia.

    En Angaco celebrarán el Día del Trabajador en familia y con asado, destrezas criollas y tradición

    Tanto Claudio Silva, de Frigorífico Iñaki; como Sebastián Parra, de Carnes Parra, detallaron que a diferencia de años anteriores donde en la previa a la fecha ya había reservas de cortes e importantes ventas, en esta oportunidad la demanda está calma, sin grandes encargos. Esto ha llevado a que los dueños de carnicerías no se compren mercadería de más por temor a no tener cómo venderla luego.

    carne2 728x485.webp

    “Hoy no hay encargue masivo como sí pasó en otros años. Si hay encargue promedio como sucede todos los fines de semana”, acotó Parra.

    Pese a que el panorama no parece ser alentador, hay expectativas en el sector por un movimiento que repunte en las ventas más cercano al viernes. Parte de los factores detrás de las expectativas está puesto en que al menos la administración pública estará cobrando antes del viernes, lo que puede llevar a que se eleve la demanda. También está la creencia que el Día del Trabajador, así como el Día del Padre, Día de la Madre y otros eventos similares representan una fecha con buen movimiento en el rubro, y las esperanzas están puestas en que la tradición no cambie.

    El precio de los cortes para asado, según donde se compre

    Tanto Parra como Silva coincidieron en que el rubro actualmente no maneja valores de referencia. Sucede que, si bien ellos venden la mercadería al mismo valor a los todos los compradores, es el carnicero de barrio que termina definiendo los valores según la zona y la demanda que tengan.

    Teniendo en cuenta este factor, se puede encontrar el kilo de tapa de asado o asado de carnicero a partir de $14.000 hasta aproximarse a los $25.000. Por su parte, la punta de espalda, uno de los cortes más disfrutados tras su paso por las brasas, está costando entre $21.900 a $27.000 el kilo, según la carnicería.

    El precio de la carne lidera las subas de febrero.

    Un detalle no menor es que, al menos por lo que los carniceros han expresado a la hora de abastecerse, es que para incentivar las ventas esperan armar combos o promociones para ser más atractivos y hacer la diferencia que busque un repunte en las ventas, lo que no vendría mal teniendo en cuenta que el consumo sigue retraído.

    Por su parte, en la Feria y Mercado de Abasto de Capital el kilo de carne para asado ronda los $16.000, y el matambre, otro de los cortes buscados para estas fechas, sobre los $15.000; valor que puede padecer modificaciones en las próximas jornadas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Luis Caputo, ministro de Economía.-

    Caputo anticipó una baja de la inflación en abril y reconoció el mal dato de la actividad económica en febrero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Minería.

    Desde el Ministerio de Producción estiman que en la primera quincena de mayo tratarán la ley de proveedores mineros

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cronograma de pagos.

    Confirmaron la fecha de pago para la Administración Pública Provincial

    El consumo masivo volvió a caer en marzo y refleja una tendencia negativa sostenida en la economía argentina.

    Consumo masivo: cayó 5,1% en marzo y suma tres meses en baja

    Por Redacción Diario de Cuyo