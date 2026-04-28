¿El Día del Trabajador se celebra con asado en San Juan? El panorama del sector cárnico, donde abundan las expectativas

Cada 1° de mayo se celebra el Día del Trabajador , siendo la fecha la excusa perfecta para prender el fuego y hacer un buen asado entre colegas y compañeros. Sin embargo, la caída del consumo que viene registrando el rubro de la carne vacuna parece que también impactará en la celebración, o al menos así lo perciben dos abastecedores locales que junto a DIARIO DE CUYO analizaron el panorama actual.

Tanto Claudio Silva, de Frigorífico Iñaki; como Sebastián Parra, de Carnes Parra, detallaron que a diferencia de años anteriores donde en la previa a la fecha ya había reservas de cortes e importantes ventas, en esta oportunidad la demanda está calma, sin grandes encargos . Esto ha llevado a que los dueños de carnicerías no se compren mercadería de más por temor a no tener cómo venderla luego.

“Hoy no hay encargue masivo como sí pasó en otros años. Si hay encargue promedio como sucede todos los fines de semana” , acotó Parra.

Pese a que el panorama no parece ser alentador, hay expectativas en el sector por un movimiento que repunte en las ventas más cercano al viernes. Parte de los factores detrás de las expectativas está puesto en que al menos la administración pública estará cobrando antes del viernes, lo que puede llevar a que se eleve la demanda. También está la creencia que el Día del Trabajador, así como el Día del Padre, Día de la Madre y otros eventos similares representan una fecha con buen movimiento en el rubro, y las esperanzas están puestas en que la tradición no cambie.

El precio de los cortes para asado, según donde se compre

Tanto Parra como Silva coincidieron en que el rubro actualmente no maneja valores de referencia. Sucede que, si bien ellos venden la mercadería al mismo valor a los todos los compradores, es el carnicero de barrio que termina definiendo los valores según la zona y la demanda que tengan.

Teniendo en cuenta este factor, se puede encontrar el kilo de tapa de asado o asado de carnicero a partir de $14.000 hasta aproximarse a los $25.000. Por su parte, la punta de espalda, uno de los cortes más disfrutados tras su paso por las brasas, está costando entre $21.900 a $27.000 el kilo, según la carnicería.

El precio de la carne lidera las subas de febrero.

Un detalle no menor es que, al menos por lo que los carniceros han expresado a la hora de abastecerse, es que para incentivar las ventas esperan armar combos o promociones para ser más atractivos y hacer la diferencia que busque un repunte en las ventas, lo que no vendría mal teniendo en cuenta que el consumo sigue retraído.

Por su parte, en la Feria y Mercado de Abasto de Capital el kilo de carne para asado ronda los $16.000, y el matambre, otro de los cortes buscados para estas fechas, sobre los $15.000; valor que puede padecer modificaciones en las próximas jornadas.