En Angaco celebrarán el Día del Trabajador en familia y con asado, destrezas criollas y tradición

Se realizará la XXIX de la Fiesta Provincial de Doma y Folclore 1 de Mayo Día del Trabajador en el departamento Angaco.

El próximo 30 de abril y 1 de mayo se realizará la tradicional fiesta del Día del Trabajador en Angaco con propuestas para toda la familia.

Nuevamente, como desde hace 29 años, el Día del Trabajador en Angaco se festejará a pura tradición. Se realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial de Doma y Folclore 1 de Mayo Día del Trabajador. Habrá competencias, destrezas criollas y patio gastronómico.

gaucho3 La Fiesta Provincial de Doma y Folclore 1 de Mayo Día del Trabajador ofrece diversión para chicos y grandes.

La Agrupación Gaucha Cacique Angaco ya está terminando de definir los detalles para la XXIX edición de la fiesta por el Día del Trabajador. Enrique Balmaceda, de esta agrupación, le adelantó a DIARIO DE CUYO que este año la fiesta tendrá un plus de emoción para el gauchaje. ‘Las actividades de la fiestas serán en honor a dos paisanos muy queridos de nuestra agrupación que fallecieron. Son Alfredo Montivero y Virgilio Martínez a quienes les rendiremos honor’, dio Balmaceda.

Dos días de actividades por el Día del trabajador 30 de abril: como todos los años, este festival tradicionalista arrancará el 30 de abril, desde las 19,30, con el desfile de agrupaciones de la Federación Gaucha Sanjuanina por las calles de la villa cabecera de Angaco, para continuar con el fogón en el Predio Gaucho Manuel Rodríguez que contará con la actuación de artistas locales y patio gastronómico. En esta jornada se llevará a cabo una fecha más del Campeonato Sanjuanino de Tambores.

como todos los años, este festival tradicionalista arrancará el 30 de abril, desde las 19,30, con el desfile de agrupaciones de la Federación Gaucha Sanjuanina por las calles de la villa cabecera de Angaco, para continuar con el fogón en el Predio Gaucho Manuel Rodríguez que contará con la actuación de artistas locales y patio gastronómico. En esta jornada se llevará a cabo una fecha más del Campeonato Sanjuanino de Tambores. 1 de mayo: desde las 9, se abrirán las puertas del Predio Gaucho para comenzar a vivir la fiesta tradicionalista que contará con patio de comidas típicas, feria de artesanías, actuación de academias y demás artistas locales y provinciales, un campeonato de destrezas criollas, y actividades recreativas para los más chicos. En esta jornada se disputará la final del Campeonato Sanjuanino de Tambores. Participación destacada en la fiesta Este año, la fiesta por el Día del Trabajador incluirá un plus de emoción y orgullo. Participarán en montas especiales los tres últimos campeones sanjuaninos de jineteadas: Agustín Romero, Campeón de Jesús María 2023, que montará la reservada ‘La gata chica’; José Martí, Campeón de Jesús María 2016, que montará el reservado ‘El Menso’; y Benjamín Costa, Campeón de Jesús María 2026, que montará el reservado ‘El sapo’.